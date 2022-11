Bora Zemani dhe Donald Veshaj janë emrat më të lakuar të vitit të fundit. Dyshja bënë bujë të madhe me historinë e tyre, të cilën zgjodhën ta jetojnë në syrin e publikut, dashur pa dashur.

Një nga momentet e bujshme të historisë së tyre është edhe takimi në BBV, por edhe “dhurata” që i bëri Donaldi, në tre vjetorin e lidhjes së tyre.

Së fundmi vetë aktori ka risjellë në vëmendje varësen që i dhuroi Borës, me të cilën ajo pozoi në disa nga fotot e saj në rrjetet sociale. Donaldi ka postuar një foto të Borës me varësen e tij në qafë, krahas së cilës shkruan: “Ku është kjo?”

Data 5 është një ditë e rëndësishme për Donald Veshajn dhe Bora Zemanin. Ashtu siç e kanë konfirmuar të dy, çifti i njohur festojnë përvejtorin e lidhjes me njëri-tjetrin.

Një vit më parë Donald Veshaj ishte pjesë e “Big Brother Vip” në këtë datë dhe nuk la pa kujtuar 3-vjetorin e lidhjes me Bora Zemanin. Të njejtën gjë bëri edhe kjo e fundit gjatë puntatës së “DWTS”, ku i kërkoi bashkëprezantuesit të saj Eno Popit ta mbylë pak më shpejt programin, pas “ka një sebep”.

“Ora është fiks 00:00 edhe shkon data 5. Unë duhet të shkoj me dikë që kam aty pas se ashtu kemi një sebep shumë të rëndësishëm. Një gotë më shumë në datën 5”- u shpreh Bora.

Por si e kujtoi Donaldi një vit më parë përvjetorin e lidhjes me Bora Zemanin? Ai i dërgoi live një varëse Borës, të futur në një kuti me ëmbëlsira.

Konkretisht Donaldi vendosi të merrte një pako me biskota dhe ta hidhte përtej murit të shtëpisë së “Big Brother VIP” në mënyrë që ta merrte Bora. Por para se ta kalonte nga ana tjetër ambienteve të shtëpisë, Veshaj e hapi pakon dhe brenda saj futi varësen që kishte në qafë. “Ke varësen brenda se mos ta marrin. Edhe haji (i drejtohet Borës) që të ëmbëlsohesh. Sot në datë 5, para tre vitesh jam lidhur me Borën”- u shpreh Donaldi

