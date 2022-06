Ish-kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha është shfaqur sot në ambientet e Parlamentit. Me telefon në vesh, ai ka hyrë në sallën e Kuvendit, ndërkohë që ishte duke folur Sali Berisha.

Basha është ulur në krah të Gazment Bardhit dhe Jorida Tabakut, ndërsa pak më tutje, indiferente qëndron deputetja tjetër e PD, Grida Duma.

Basha pasi përfundon telefonatën shihet duke folur vesh me vesh me Gazment Bardhin, ndërsa nuk kursejnë as të qeshurat.

Ish-kreu i PD, nuk paraqitet çdo seancë, kjo bën që ai të shihet më rrallë me kolegët e tjerë demokratë. Ai u jep dorën Enkelejd Alibeajt, deputetit të Kukësit, Flamur Hoxha, por edhe disa ligjvënësve të tjerë, të cilët mesa duket janë “të besuarit” e tij.

