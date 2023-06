Ky është momenti kur në ambientet e Gjykatës së Posaçme mbërrin Alma Kaçi, 40-vjeçarja e cila filmoi veten duke kryer marrëdhënie intime me ish-kryebashkiakun e Kukësit, Safet Gjici.

Ajo do të njihet me masën e sigurisë pasi u la në arrest shtëpie të shtunën për “Korrupsion aktiv të funksionarëve të lartë shtetërorë ose të zgjedhurve vendorë”.

Siç duket në video, interesimi i mediave është mjaft i lartë. Kaçi, e cila ka vendosur një kapele në kokë, pasi zbret nga makina e policisë, mban një çantë para që të mos i dallohet fytyra.

Me masën e sigurisë do të njihet ditën e sotme edhe Safet Gjici.

Hetimet për të nisën disa ditë më parë, pas publikimit në rrjetet sociale të një video me përmbajtje erotike, ku ish-kryebashkiaku kryente marrëdhënie intime me shtetasen Alma Kaçi.

Pas aktit seksual, ata diskutojnë në zyrë për një projekt që do të financohej nga bashkia për izolimin e qenve endacakë në Kukës. Menjëherë më pas, Gjici thërret në zyrë një vartësin e tij që të merret me dokumentacionin që do dorëzojë shtetasja Alma Kaçi.

Prokuroria kreu një sërë verifikimesh për rastin, duke ngritur në përfundim akuzat e korrupsionit për të dy të hetuarit. Akuza ndaj ish-kryebashkiakut parashikon një dënim nga 4 në 12 vjet. Ndërsa ajo ndaj Alma Kaçit nga 1 në 5 vjet burgim.

/a.r