Në një vit që për më shumë se çdo gjë u fol për luftën, bota humbi disa artistë me famë botërore. Këngëtarja Sinead O’Connor dhe diva Tina Turner, ylli i “Friends” Mattheë Perry dhe Michael Gambon, personazhi i profesor Dumbledore shumë i dashur tek saga Harry Potter ishin mes yjeve që u shuan gjatë vitit 2023 duke trishtuar miliona fansa në mbarë botën. Por kontributet e tyre në industrinë e argëtimit janë ngulitur përgjithmonë në zemrat e publikut.

Vdes xhazit, Tony Bennett

Në 21 korrik të këtij viti u shua në moshën 96-vjeçare legjenda e xhazit, Tony Bennett. Këngëtari amerikan me zë të mëndafshtë dhe të sofistikuar, i cili fitoi 18 çmime Grammy dhe miliona fansa, ndërroi jete në moshën 96-vjeçare.

Stili unik vokal i Bennett i dha atij reputacion te veçantë si këngëtar. Miku i tij i vjetër Frenk Sinatra e quante atë një kampion. Artisti amerikan ishte në krye të klasifikimeve prej shtatë dekadash. Ai fitoi Grammy-në e tij të parë në vitin 1962, duke fituar tre çmime për këngën e tij “I Left My Heart in San Francisco” nje hit i padiskutueshëm qe pëlqehet shume nga publiku. Pesëdhjetë e tre vjet më vonë, Bennett fitoi Grammy-në e tij të 18-të dhe të fundit për “The Silver Lining: The Songs of Jeremi Kern” për të përfunduar një seri me rëndësi të dukshme muzikore.

Në vitin 2021, Tony Bennett dhe familja e tij njoftuan se këngëtari u diagnostikua me sëmundjen e Alzheimerit. Në fakt Bennett u diagnostikua me këtë sëmundje në vitin 2016, por publiku nuk ishte në dijeni të shëndetit të tij, sepse ai vazhdoi të performonte në skenë pa e zbuluar sëmundjen.

Pavarësisht se fitoi gjate karrierës çmime prestigjioze, ai punonte me ore të tejzgjatura në studion e regjistrimit. Bennett shpesh thoshte se nuk kishte punuar kurrë një ditë në jetën e tij, sepse adhuronte te performonte ne skene per publikun.

Vdiq në 27 korrik Sinéad O’Connor

Sinéad O’Connor (lindi në dhjetor të 1966-ës në Dublin), ndërroi jetë në moshën 56-vjeçare, duke lënë të shokuar të gjithë botën. O’Connor është një prej këngëtareve më të famshme irlandeze, e mirënjohur për flokët e saj të shkurtër, sytë shprehës, buzëqeshjen dhe gropëzat e lezetshme që i krijoheshin në faqe, si dhe shpirtin e saj protestues dhe rebel. Megjithatë, Sinéad O’Connor ka pasur një jetë të dhimbshme, duke nisur që nga fëmijëria, sfidat me shëndetin mendor, marrëdhënien e ndërlikuar me fëmijët dhe martesat e dështuara.

Fituesja e çmimit Grammy ka pasur një fëmijë traumatike, pas abuzimeve dhe dhunës të së ëmës. “Kujtimi im i hershëm…ajo më thoshte që unë s’duhet të kisha lindur. Ajo s’më donte”, u shpreh në një intervistë këngëtarja, referuar së ëmës, Johanna O’Grady. Në moshën 13-vjeçare, këngëtarja u arratis nga shtëpia, për t’i shpëtuar dhunës emocionale dhe fizike të së ëmës. Por, kjo ishte vetëm nisja e një sërë problemesh që do të ishin prezente në jetën e saj. Dy vite më vonë, ajo u kap duke vjedhur dhe u detyrua të vendosej për 18 muaj në An Grianan Training Centre, në Dublin, e krijuar fillimisht për të burgosur vajza të reja që konsideroheshin të shthurura. “Unë kurrë nuk kam përjetuar – dhe ndoshta kurrë s’do të përjetoj – një panik, terror dhe agoni aq të tmerrshme”, u shpreh O’Conor duke rikujtuar përvojën e saj.

Në vitin 1985, e ëma e O’Connor vdiq, pasi humbi kontrollin e makinës në një rrugë të ngrirë dhe u përplas me një autobus. Asokohe, këngëtarja ishte 18 vjeç. Megjithëse e ëma s’kishte qenë prindi më i mirë për të, sërish, këngëtarja përjetoi shumë emocione pasi u njoftua që Johanna kishte ndërruar jetë. Më vonë, O’Connor arriti ta falte të ëmën për të gjitha torturat dhe abuzimin.

“E urrej që s’mund ta përqafoj dhe t’i them asaj që e dua dhe që gjithçka është në rregull. Do isha kujdesur për të, sepse ajo ishte totalisht një përbindësh. Më mungon shumë dhe më dhemb zemra për të”, u shpreh O’Connor.

Ajo tha se ndoshta e gjithë kjo pjesë ka ndikuar në mendimet e saj vetëvrasëse. “Mezi pres që të vijë dita dhe të shkoj në parajsë, për të parë sërish nënën time”.

Edhe jeta sentimentale e O’Connor ishte gjithashtu e mbushur me dhimbje dhe tragjedi. Ajo u martua 4 herë dhe pati 4 fëmijë. Këngëtarja irlandeze u përcoll për në banesën e fundit nga mijera fansa te saj. Ceremonia mortore u zhvillua në vendlindjen e saj, në qytetin bregdetar Bray, ndërsa fansat si dhe personalitetet të ndryshme të politikës dhe artit i dhanë lamtumirën e fundit. Jashtë shtëpisë së saj të vjetër, fansat lanë shënime të shkruara me dorë dhe lloj-lloj kujtimesh për nder të gruas, e cila, sipas një fansi tha se “Ishte drita e Irlandës”.

Vdiq ne 28 shtator shtator Aktori i Harri Poterit

Aktori i dashur i Harry Potter-it, Michael Gambon, vdiq më 28 shtator pas një sulmi me pneumoni në moshën 82-vjeçare. Dekada përpara se të merrte rolin e drejtorit të Hogwarts, Albus Dumbledore në serinë e filmave fantazi nga i ndjeri Richard Harris, interpretuesi irlandez-anglez filloi si interpretues i respektuar teatror nën drejtimin e Laurence Olivier, duke vazhduar të luajë në disa Olivier Aëards për punën e tij në skenë. Paraqitjet e tij të mëvonshme televizive dhe filmike rezultuan në katër çmime BAFTA Awards, të SAG Awards dhe të Emmy.

28 tetor vdes Mattheë Perry, ylli i friends

Matthew Perry ndërroi jetë nga “efektet akute të ketaminës”, sipas raportit të autopsisë qe u publikua disa muaj pasi ai ndërroi jete . Ekspertët arritën në përfundimin se vdekja ishte aksidentale.

Mediat amerikane raportuan se Perry, po merrte terapi me infuzion me ketaminë për depresionin dhe ankthin përpara vdekjes.

Ekzaminimi arriti në përfundimin se Perry vdiq nga “efektet akute të ketaminës” ndërsa faktorët kontribues përfshinin “mbytje dhe sëmundje të arterieve koronare – e cila përdoret për të trajtuar çrregullimin e përdorimit të opioideve.

Dhjetor Vdes André Braugher

Andre Braugher, i njohur për rolin e tij si kapiteni Holt në serialin komik “Brooklyn Nine-Nine” u nda nga jeta në moshën 61 vjecare si pasojë e një sëmundjeje nga e cila vuante prej kohësh. Braugher ka marrë rolin e parë në filmin “Glory” (1989), më pas në dramën policeske “Homicide: Life on the Street), ku fitoi edhe dy çmime Television Critics Association, në vitet 1997 dhe 1998, si dhe një çmim Emmy në 1998-ën, por u bë mjaft i famshëm dhe i dashur për publikun në rolin e tij ikonik si kapitoni Holt në serialin “Brooklyn Nine-Nine”. Performanca e tij si kapiteni që nuk ndryshonte mimikën në “Brooklyn Nine-Nine” u nominua në çmimet Emmy.

Ai njihej për rolet e tij në seritë “Brooklyn Nine-Nine” dhe “Homicide: Life on the Street”.Braughteri së fundmi kishte marrë famë më të madhe falë serisë “Brooklyn Nine-Nine” por ishte shpërblyer me çmimin Emmy për rolin e Detektivit Frank Pembleton në “Homicide: Life on Street” më 1998.

Vdes Laura Lynch

Laura Lynch, një nga anëtaret themeluese të grupit të vendit Dixie Chicks, humbi jetën në një aksident automobilistik. Lynch vdiq tragjikisht në moshën 65-vjeçare kur përplasi automjetin e saj ‘kokë më kokë’ me një automjet tjetër, teksa po përpiqej të kalonte, sipas Policisë së Shtetit të Teksasit. Vdekja e saj ka qenë e menjëhershme, ndërsa drejtuesi i mjetit tjetër është dërguar në spital me lëndime jashtë rrezikut për jetën. Lynch bashkëthemeloi grupin e famshëm muzikor, tani i njohur vetëm si The Chicks, së bashku me Robin Lynn Macy, Marty dhe Emily Erëin në 1989. Ajo fillimisht luajti rolin e basistes dhe më pas mori rolin e këngëtares së grupit. Ajo u largua nga grupi në 1995 dhe u zëvendësua nga Natalie Maines.Arsyet sipas informacioneve ishin familjare dhe personale. Në çdo rast, në intervistat e asaj kohe ajo nuk shprehu keqardhje për vendimin e saj, edhe pse grupi u ngrit në vitet në vijim dhe vazhdoi të jetonte një jetë relativisht private./m.j