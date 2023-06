Ish-kryebashkiaku i Shkodrës, Bardh Spahia i dorëzoi sot çelësat e Bashkisë Benet Becit, ndërsa u panë teksa i kanë dhënë dorën njëri-tjetrit. Bardh Spahia përmes një postimi në Facebook, shkruan e priti Becin në zyrë me kulturën e qytetarisë që është rritur dhe e ka trashëguar prej Shkodrës. Por, ai thotë se ia ka thënë në sy Benet Becit, gjatë takimit prej 10 minutash, se në Shkodër nuk pati zgjedhje, por masakër elektorale.

“Sot prita në zyrë z.Benet Beci. E bëra me kulturën e qytetarisë me të cilën jam rritur dhe e kam trashëguar prej Shkodrës time.

Por pa dyshim në ato 10 minuta takim, i përsërita z. Beci ç’ka kam shprehur publikisht në mënyrë të përsëritur, se në Shkodër nuk pati zgjedhje, por një masakër të vërtetë elektorale, ku votat u blenë masivisht me milionat e eurove të hedhura nga pushteti, u grabitën me dhunë e kërcënime të paprecedent nga krimi i organizuar i mbështetur dhe koordinuar nga vetë shteti, të shoqëruara me retorikën shantazhuese të kryeministrit, për mosdhënie investimesh për Shkodrën. Kjo nuk ka ndodhur kurrë në 32 vjet pluralizëm dhe është një njollë e errët, që do i shoqërojë, të gjithë ata që u bënë pjesë e vjedhjes dhe deformimit të vullnetit të zgjedhësve.

Mirënjohje e respekt bashkëqytetarëve të mi, të gjithëve që më mbështetën si në këto zgjedhje ashtu edhe gjatë rrugëtimit të shkurtër në krye të bashkisë. Qytetaria, dinjiteti dhe integriteti janë tiparet që na dallojnë, e që padyshim do na bëjnë prapë bashkë shumë shpejt, sepse ne demokratët e kemi provuar që jemi qëndrestarë”, shkruan Bardh Spahia./m.j