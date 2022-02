Miqësia mes Einxhel dhe Beniadës duket se po pëson krisje për shkak të marrëdhënies së mirë që ka kjo e fundit me Donaldin.

Teksa po shijonin darkën në oborr me Arjolën, patën diskutime rreth spektaklit dhe në një moment, Einxhel kërkoi ndihmën e Beniadës për pastrimin e fytyrës.

Por me të qeshur, Beniada i tha se ka dorën tjetër që i punon ndaj mund ta bëjë vetë, ndërsa Einxhel justifikohej duke i thënë se ishte shumë e lodhur.

Einxhel: Oh unë me këtë fytyrë. Do ma fshish?

Beniada: Jo. E ke një dorë që të punon.

Einxhel: E di që e kam. Jam shumë e lodhur. Jam pa gjumë.

/a.r