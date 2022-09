Në një konferencë për mediet, kreu i Partisë së Lirisë, Ilir Meta paralajmëroi kryeministrin Edi Rama se do të përballet me opozitën.

Ai theksoi se opozita “do të shkulë të gjitha rrënjët e korrupsionit të qeverisjes Rama.”

Meta: Opozita do t’i përgjigjet dhëmb për dhëmb Edi Ramës dhe do t’i shkulë gjithë dhëmbët dhe dhëmballat e korruptuara Edi Ramës. E dimë të gjithë trimërinë dhe guximin e lepurushit Edi Rama. E ka humbur edhe mundësinë të thotë “qafsha mamin nuk e bëj më”. Opozitën do ta ketë përballë. Nuk ka për të qenë Shqipëria çiflig i Edi Ramës. Shumë shpejt Rama do t’i nënshtrohet llogari dhënies, bashkë me ruspat e tij.

Ai madje i ka bërë kërkesë publike Kuvendit që të fillojë verifikimin psiqik të Edi Ramës. Meta ka kërkuar që kryeministri t’i nënshtrohet edhe testit të drogës.

Meta: Emergjente që Kuvendi të nisë procedurat për të verifikuar shëndetin mendor të Edi Rames dhe të gjithë evoluimit të kartelave të tij psiqike, jo vetëm kaq por të merren masa për ti bërë testin e drogës dhe përdorimit të substancave narkotike pasi për shkak të detyrës që ka mund të shkaktojë dhe dëme më të mëdha sa i takon interesit kombëtar, e funksionimit të shtetit të së drejtës.

