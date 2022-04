Projektligji do të parandalojë agjencitë federale t’u mohojnë punonjësve federalë lejet e sigurisë për përdorimin e kanabisit dhe do të lejojë përdorimin e mariuhanës mjekësore për veteranët që jetojnë me çrregullim të stresit post-traumatik. Plus lejon arkëtimin e të ardhurave duke autorizuar një taksë mbi shitjet e kanabisit.⁠⁠

Projektligji amniston gjithashtu personat e dënuar për vepra jo të dhunshme të kanabisit, për të cilat udhëheqësi i shumicës së Dhomës së Përfaqësuesve Steny Hoyer, tha se “mund të ndjekin njerëzit me ngjyrë dhe të ndikojnë në trajektoren e jetës dhe karrierës së tyre për një kohë të pacaktuar”.