CMG-ja, studio e parë në botë e transmetimit të drejtpërdrejtë 5G në trenat me shpejtësi të lartë

Grupi Mediatik i Kinës (CMG) do të ofrojë transmetimin e drejtpërdrejtë të videove me qartësi ultra të lartë (UHD) nga një tren që lëviz me shpejtësi 350 km në orë.

CMG-ja përuroi të enjten studion e re moderne të transmetimit të drejtpërdrejtë në linjën hekurudhore të shpejtësisë së lartë që lidh kryeqytetin kinez Pekin me qytetin bashkorganizator të Olimpiadës Dimërore Zhangjiakou, duke treguar epërsinë e Kinës në teknologjinë e re.