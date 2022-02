Gjatë prezantimit të kandidatit të tij në Katund të Ri të Durrësit, Lulzim Basha ishte sërish kryefjala e ish-kryeministrit Sali Berisha. Për Luan Hotin, kandidatin e PD, Berisha tha se i ka dhuruar qeveria të gjithë monopolin e porteve në vend.

Ndërsa për Bashën u shpreh se nuk del nga selia, pasi gjatë turit që bëri nuk e pritën demokratët. Ish-kryeministri akuzoi sërish kryetarin e demokratëve si të lidhur me aferën e portit të Durrësit.

“Kush do të jetë kryetar bashkie do ta përcaktojë vota juaj. kur e cakton kryetari vare nga kryetari dhe nuk shërben. Zoti Hoti refuzoi nuk erdhi. sepse sekretar ishte i emëruar, nga sekretar Lul brava e emëroi kryetar pa votë. Jo vetëm kaq, ju e dëgjuat Ardi Mukën dhe tha jam marrë gjithë jetën me biznes nuk kam trokit asnjëherë për tendera në dyert e qeverisë.

Kandidati i Lul bravës është nën sqetullën e Edi Ramës. Ka monopolin e shërbimeve detare nga Saranda deri në Shëngjin. kur unë të jap ty të gjitha portet dhe nuk bëj një garë, por i ka dhënë të gjitha portet në një mënyrë anti-ligjore. Ty kaq shumë të do Edi Rama Luan sa këtë nder që të ka bërë ty nuk ia ka bërë asnjë socialisti tjetër. Ne nuk jemi këtu për monopole, jemi për garën e lirë.

Tani brava nuk del dot nga selia. Filloi të bëjë një tur e priti siç e meritonte sepse u hodhi gaz. Të zemëruar demokratët nuk e pritën. Tani nuk del, por me ndihëm e Edi Ramës ka konfiskuar logon. Sta garojnë me logon e PD. U thonë të tjerëve q ë nuk jemi as me Basshën dhe Berishën, por me logoin. Por logon e ka rrëmbyer Edi Rama.

Me Lulzim Bashën ka vetëm humbje sepse ai i shërben Edi Ramës. Ju e keni marrë vesh historinë e portit të Durrësi, është aferë e madhe. Është kompani Rama-Basha. Mundet një kryeministër të bëjë dhuratë truall ndërtimi, por i merr për vete me këtë mekanizëm. Ka qetësuar edhe këtë tjetrin. Opozita duhet të heshte dhe e bëri ortak”, tha Berisha./m.j