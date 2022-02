Debate të ashpra janë nxitur në prapaskenë gjatë xhirimeve të Fan Club. Xheisara është përplasur me Arditin për mbrojtjen në “Fan Club”.

Sjellja e saj ka sjellë revoltimin e ndjekësve. Ata kanë shpërthyer me komente ofenduese ndaj këngëtares.

Ish-banorja e Big Brother Vip ka postuar ditën e sotme në ”Instagram” disa poste duke u shprehur se nuk i ka kthyer askujt përgjigje dhe ka zgjedhur të heshti.

‘’Miremengjesi. Vendosa tè mos komentoja askend mbreme nga ata gè me komentonin nèn fotot e mija. Dhe heshta pèr tmos u bèrè si to… Por sot u zgjova me kte koment @anja_sadikaj Faleminderit o njerii plotesuar pèr 5 minutat e errta gè me ke kushtuar.Ishalla nuk te ka dègjuar zoti pèr atè gè ke shkruar se ie e re e si dihet c”farè tè ka rezervuar,’’ ka shkruar këngëtarja.

Xheisara ka publikuar komentin e një nga ndjeksëve të saj e cila i drejtohet këngëtares në një gjuhë të rëndë ofenduese.

‘ O lavirë. ’Po si s’të ra ajo sëmundje e të merrte pot ë la akoma o femër pis. O k*vickë e Romeos dhe Donaldit. Je një femër kot, një femër që i bën hije tokëst kot. Nuk vlen për asgjë, je njeri i pa vlerë që të vjen të vjellësh kur të shikon, ‘’ është shprehur komentuesja.

