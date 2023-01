Nga Mero Baze

Edi Rama është nën akuzë nga të dy palët brenda opozitës, si fajtor që Gjykata e Tiranës nuk e ndan historinë e vulës së PD, nëse i takon Berishës apo Bashës.

Berisha akuzon Ramën se po mban peng vulën që të shkatërrojë opozitën, dhe paralajmëron se nuk do të hyjë më në zgjedhje me sigël tjetër, siç bëri vjet më 6 mars. Pra po përgatit opinionin publik përse do bojkotojë zgjedhjet e 14 majit. Dhe kjo bën sens si alibi.

Duke qenë se e ka të humbur thellë betejën më 14 maj, një bojkot e shpëton atë nga gjyqi i publikut dhe ka shans ta zgjasë agoninë e PD dhe dy vjet të tjera, deri në zgjedhjet e vitit 2025, duke u sjellë rrugëve si “i fortë” që nuk i japin vulën.

Alibeaj e akuzon se në bashkëpunim me Berishën ai po mban peng PD zyrtare, pasi Rama ka interes që në opozitë të ketë përballë Berishën e izoluar dhe të pashpresë. Dhe kjo bën sens.

Që Rama ka nevojë të ketë përballë dikë si Berisha, është normale, edhe pse nuk është e ndershme.

Deri më sot, Gjykata e Tiranës është shprehur vetëm një herë për vulën, dhe atë ja ka dhënë Berishës. Kjo i jep më shumë besueshmëri qëndrimeve të Alibeajt dhe më pak besueshmëri alibive të Berishës për bojkotin e zgjedhjeve të 14 majit, por që të dy janë duke thënë një gënjeshtër.

E vërteta është se Edi Rama nuk ka ndikim mbi gjyqtarët që merren me vulën e PD, as me atë që ja dha Berishës, as me ata që hezitojnë t’ia japin Bashës.

Por në këtë rast ai është një alibi e mirë për të dy palët që të justifikojnë dështimin e opozitës në zgjedhjet e 14 majit. Dhe përderisa palët në opozitë kanë nevojë për alibi për humbje dhe jo për arsye për fitore, Edi Rama është i gatshëm të jetë në dispozicion të tyre si alibi.

Por nëse duan ta mundin Edi Ramën, ose së paku të bëjnë një betejë serioze kundër tij, e kanë vetë në dorë.

Sali Berisha mund të tërhiqet nga drejtimi i PD ashtu siç u tërhoq Lulzim Basha dhe palët mund të bashkojnë kandidatët në një listë. Kështu humbet dhe rëndësia e vulës, dhe skenari i Berishës për të bojkotuar përsëri zgjedhjet për hallin e tij.

Derisa ky konflikt nisi si një betejë mes Berishës dhe Bashës, për shkak të Berishës, tani e vetmja pjesë e konfliktit është Berisha. I vetmi pengmarrës i demokratëve në këtë histori është Sali Berisha, i cili është arsyeja edhe i përçarjes, edhe i vulës, edhe i humbjes, edhe i shkatërrimit të opozitës.

Largimi i tij dhe bashkimi i demokratëve në një listë e zhbën gjithë këtë rrezik. Madje e zhvlerëson dhe “pengmarrësin” Edi Rama që po i mban peng në gjykatë.

Por e gjithë ajo që ndodh tregon se Berisha do të bojkotojë 14 majin dhe të përgatisë një klimë trazirash për të mbajtur gjallë mbështetësit e vet deri më 2025.

Dhe për këtë i duhet doemos Edi Rama si pengmbajtës i vulës, ashtu siç i duhet Alibeajt, Edi Rama, si pengmbajtës i Berishës.

Nga qetësia me të cilën i pret akuzat Edi Rama, duket i kënaqur nga detyra që i kanë caktuar, edhe pse nuk është punë e tij. Kur kundërshtari do prej teje vetëm një alibi pse po të lë të qeverisesh rehat, nuk ke pse mos t’ia japësh.