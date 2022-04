“Anëtarët dhe votuesit treguan që janë me Berishën, pa logo në një situatë shumë të vështirë, kjo tregoi që ai ka mbështetje. Ne jemi në një fazë të zhvillimeve brenda PD, ne duam të ngremë shtëpinë tonë. Le të ndërtojmë një shtëpi të madhe, demokratët kanë treguar se non gratat nuk i kanë ndikuar”.

Kështu tha anëtari i Komisionit të Rithemelimit në Partinë Demokratike, Aldo Bumçi, në emisionin “Arnautistan” të Mustafa Nanos.

Ai nënvizoi se në momentin e kandidimit për Kryeministër, do ketë një garë tjetër dhe do jenë shumë figura që do hyjnë në lojë në radhët e demokratëve.

Sipas tij, demokratët janë pro-amerikan siç kanë qenë edhe më parë.

“Raporti i fundit i DASH është shumë kritik, korrupsion, në zgjedhje pati blerje masive të votës dhe përdorimin e të dhënave personale nga qeveria për zgjedhjet. Ky raport kaq kritik është paraprirë me raporte të tjera. Raportet janë shumë kritike me qeverinë Rama, qëndrimet nuk përputhen me raportet. Ka një humnerë të madhe, humnerën e kanë ata në qëndrimet e tyre.

Ne jetojmë në Shqipëri, vendi s’ka marrë për mirë. Amerikanët kanë një shprehje, problemi është qeveria. Diktaturat nuk lindin nga opozita, por nga qeveritë që zhdukin zgjedhjet dhe opozitën. Qeveritë autoritare thonë problemi është opozita! Si mund të jetë opozita, në mandatin e tretë në opozitë. Kjo humnerë tregon se pse qytetarët shqiptarë nuk e besojnë non gratën si legjitime”, tha ai.

I pyetur se pse amerikanët “iu qepën” Berishës, Bumçi tha se DASH, si çdo qeveri merret me të tashmen dhe me të ardhmen e afërt dhe jo me çfarë ka ndodhur para 8 vitesh.

Sipas tij shpallja non grata e Berishës, lidhet me kufijtë e Kosovës dhe për ta lënë Edi Ramën të qeveris i qetë.

Lidhur me shpalljet e fundit non grata të Aqif Rakipit dhe Ylli Ndroqi, shtoi se në kohën e qeverisjes nga PD, nuk kishte non grata, por kishte mekanizma kontrolli.

“Zoti Berisha do takojë të gjithë të huajt, por duke qenë se kemi një garë brenda llojit, nuk ndërhyjnë të tjerë. Ka mbështetje të gjerë në Europë, me republikanë në Amerikë. Kur të bëhen zgjedhjet, nuk do jetë më kjo çështje gare dhe konflikti brenda PD, do shohësh që të huajt do vijnë dhe do e takojnë.

Demokratët do zgjedhin kryetarin e tyre, nuk ka njeri të drejtë të zgjedhë kryetarin. Ne na intereson Shqipëria, Europa dhe Amerika. Integrimi, vizat, NATO, mbi 90% mbajnë firmën e qeverisë së PD, të Sali Berishës. Nuk mund të jemi ne Haxhi Qamili. Nëse bëjmë një krahasim me Haxhi Qamilin, që është i gabuar në çdo rast, Rama është më afër”, th ai.

g.kosovari