Ministri i Jashtëm grek, Nikos Dendias ka komentuar sërish çështjen e Fredi Belerit duke dhënë një mesazh të qartë se BE nuk do tolerojë shkeljet e të drejtave.

I ftuar në televizionin Ant1, Beleri komentoi zgjatjen e masës së sigurisë për Fredi Belerin, për të cilin GJKKO vendosi ta lërë në burg deri në përfundim të hetimeve.

“Ministria e Jashtme ka dhënë një njoftim zyrtar. Zgjatja e paraburgimit, bie ndesh me ndjenjën e drejtësisë publike dhe perceptimin europian të shtetit të së drejtës. Por ka edhe gjëra që nuk thuhen në publik. Takova edhe homologen time shqiptare dhe i thashë gjithçka që shumëkush kupton se duhet t’i thosha. Ne nuk duam të sjellim askënd në pozitë të vështirë, por nga ana tjetër jo vetëm qeveria greke, por edhe BE nuk do të tolerojë shkeljet e shtetit ligjor nga një vend në Europë”, u shpreh ministri grek.