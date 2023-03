Presidenti Bajram Begaj në daljen e fundit publike është parë me dorën e djathtë të fashuar. Dalja e parë e tij publike me dorën e fashuar ishte në takimin zyrtar në Azerbajxhan në takim me homologun e tij.

Mësohet se ai ka kryer një ndërhyrje në tendinin e dorës së djathtë. Shpenzimet e operacionit janë mbuluar nga Këshilli i Ministrave dhe konkretisht nga Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor në vlerën e 600 mijë Lekëve.

Po me një vendim të Këshillit të Ministrave 1.2 milionë Lekë ka marrë edhe këshilltari i tij dhe ish-kreu i KQZ për mbulime të pjesshme të shpenzimeve për kurim.

/e.d