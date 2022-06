Deputeti i PD-së, Dashnor Sula deklaroi sot në studion e emisionit “Pushteti” në Fax Neës se lidhur me emrin e presidentit asnjë nga radhët e socialistëve përveç kryeministrit nuk ishte në dijeni.

Sula theksoi se është fatkeqësi që mazhoranca mori dhe këtë pushtet të fundit dhe se Rama ka tendencën të intimidojë presidentin e zgjedhur, e kjo nuk do sjellë një kryetar shteti që i nënshtrohet vetëm ligjit e kushtetutës.

“Në zgjedhjet e presidentit të vitit 2012, të gjithë deputetët votuam dhe nuk e dinim se kush ishte emri. E njëjta gjë është dhe tani, të jeni të sigurt se nga i pari deri të i fundit i socialistëve nuk e dinte emrin perveç Ramës. Unë ekam thënë që në fillim është fatkeqësi që kjo mazhorancë e mori dhe këtë pushtet të fundit.

Është për të ardhur keq sepse mazhoranca do që të gjitha pushtetet ti ketë vetë, edhe presientin e federatës donin ta merrnin dhe për shpirt e kishin marrë por UEFA u preu rrugën e u bëri presion. Kjo mazhorancë vetëm me këto mënyra merr vesh se me ato sillet.

Sinqerisht si personalitet deri më 24 korrik jam dakort për Bajram Begaj, dhe mund të propozohej dhe në raund të tretë por Rama ka sindromën e vet që të thotë ne të zgjodhëm për ta intimiduar.

Do të doja me gjithë shpirt, të kishim një president ti nënshtrohej vetëm kushtetutës dhe ligjit. Rama sa herë vjen në parlament, përçmon dhe sulmon. Kam respekt maksimal për Lindita Nikollën sepse asnjëherë nuk ka ngritur zërin dhe nuk ka disrespektuar anëtarë të parlamentit. Unë mbaj mend Jozefina Topallin, më vinte turp nga gjuha që përdorte. Çfarë imazhi u japim ne fëmijëve me një kryeministër që ka këtë sjellje?

Unë jam deputeti i parë që kam folur për presidentin në grupin parlamentar, fjala bojkot nuk duhet të ekzistojë më nga opozita. Procesin ne e nisëm, kur ai do në fund ta bëjë në formë të njëanshme, madje nxorrëm dy figura. Opozita është e përçarë, Rama luajti por ne bëmë detyrën tonë. Ne duhet të shkonim me emra”-tha Sula.

