Britania e Madhe- Katër persona janë arrestuar si pjesë e një rrjeti që kontrabandonin shqiptarë në Britani.

Nationalcrimeagency shkruan se dy gra të moshës 27 dhe 29 vjeç dhe një burrë 22 vjeç u mbajtën në zonën Cowley të Oksfordit, ndërsa një burrë 34-vjeçar u arrestua nga NCA në zonën Beckenham në juglindje të Londrës.

Bastisjet ishin faza e fundit e një hetimi të rëndësishëm të NCA-së në një rrjet të kontrabandës me njerëz, për të cilin hetuesit besojnë se përdorte kamionë dhe furgonë me qira për të transportuar individë nga Franca veriore. Shtatë persona u arrestuan si pjesë e të njëjtit hetim në korrik 2021. Grupi dyshohet se ka pasur kontakte në të gjithë Evropën, në Francë, Gjermani, Holandë dhe Poloni. Në disa raste migrantët besohet se i kanë paguar OCG-së midis 20,000 dhe 25,000 £ për të arritur në MB.

Katër të dyshuarit e fundit u arrestuan të mërkurën e kaluar (9 shkurt) me dyshimin për lehtësimin e imigrimit të paligjshëm. Pas marrjes në pyetje, tre të arrestuarit në Oksford u liruan nën hetim, ndërsa burri nga Beckenham u lirua me kusht në pritje të hetimeve të mëtejshme. Komandanti i degës së NCA Richard Harrison tha: Kjo është një fazë e dytë e arrestimeve të kryera si pjesë e këtij hetimi, që ne besojmë se do të ketë ndërprerë ndjeshëm një rrjet të madh të organizuar të përfshirë në kontrabandën e një numri të madh njerëzish në MB në mënyrë të paligjshme. Kjo demonstron vendosmërinë tonë të vazhdueshme për të bërë gjithçka që mundemi për të ndaluar bandat kriminale që kërcënojnë sigurinë e kufirit të Mbretërisë së Bashkuar dhe i trajtojnë emigrantët si një mall për t’u përfituar.

/a.r