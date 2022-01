Nga Bledi Lumani

Kryeministri Rama e ka nisur vitin me një konferencë online, ku iu përgjigj pyetjeve të komentuesve në Facebook.

Ndër pyetjet e shumta, ai iu përgjigj edhe asaj për rritjen e çmimeve.

Argumenti i tij për këtë çështje, ishte sa qesharak, aq dhe i gënjeshtër.

Sipas Ramës, çmimet i vendos tregu dhe jo Qeveria, dhe përderisa njerëzit blejnë, pavarësisht rritjes së çmimeve, do të thotë se ka treg.

Me pak fjalë, shqiptarët kanë para, se po të mos kishin para, nuk do të blinin dhe çmimet nuk do të rriteshin.

Gjë që në fakt nuk është e vërtetë, se këtu nuk po flasim për rritjen e çmimeve të produkteve të qejfit, por të produkteve bazë, si buka, qumështi, mishi e gjithë zinxhiri ushqimor.

Dhe sado të rritet çmimi i tyre, njerëzit do t’i blejnë të detyruar, pasi nuk do të vdesin për bukë.

Ndërsa kur thotë se Qeveria nuk ka çfarë të bëjë se jemi treg i lirë dhe nuk i vendos ajo çmimet, gënjen, pasi Qeveria në fakt ka në dorë të mos lejojë rritjen abuzive të çmimeve, siç në fakt ka ndodhur.

Maqedonia e Veriut (por dhe vendet fqinje), kur nisi të ndodhte e njëjta gjë si në Shqipëri, vendosi të “ngrijë” çmimet e produkteve bazë ushqimore, për të mbrojtur qytetarët e vet.(https://www.gazetatema.net/2021/12/04/nje-shembull-nga-maqedonia-qeveria-ngrin-cmimet-e-produkteve-baze-ushqimore/)

Jo vetëm kaq, por vendosi edhe të ulë çmimin e karburanteve.(https://www.gazetatema.net/2021/11/24/maqedonia-e-veriut-vendos-uljen-e-cmimit-te-naftes/)

Dhe këtu flasim për një vend më të varfër se Shqipëria, se nuk po sjell shembullin e Francës fjala vjen, që ndërhyri ndryshe kur u rritën çmimet, duke kompensuar qytetarët me nga 100 euro.(https://www.gazetatema.net/2021/10/22/rritja-e-cmimit-te-energjise-dhe-karburantit-franca-ndihmon-miliona-banore-me-nga-100-euro/)

Pretendimi tjetër pastaj, se Qeveria ka në dorë vetëm rritjen e çmimit të energjisë dhe po iu gjendet pranë qytetarëve, duke mos e rritur çmimin e energjisë elektrike për ta, por vetëm për biznesin, prapë është i gënjeshtërt.

Se vërtet çmimi do rritet për biznesin, por ai do të reflektohet tek çmimet e produkteve që do prodhohen dhe prapë do e paguajnë qytetarët.

Ndaj mirë është, që kur flet për rritjen e çmimeve, Rama të flasë si shtetar, jo si komentues Facebook-u, që mund të thotë çfarëdo gjëje pa mbajtur përgjegjësi.

E vërteta është se çmimet janë rritur në gjithë botën për shkak të pandemisë dhe për këtë nuk i kërkojmë dot llogari Ramës.

Por kur thotë pastaj se nuk kam çfarë bëj, se kështu vendos tregu, thjesht mashtron, pasi tregun e kontrollojnë pikërisht qeveritë, herë me taksat, herë me subvencionet e herë me mjete të tjera.

Thjesht Qeveria jonë në këtë rast, ka vendosur ta lërë qytetarin të vetëm përballë tregut, ndryshe nga qeveritë e tjera, që nuk kanë ngritur duart lartë e të thonë s’kemi çfarë bëjmë, por kanë marrë masat e duhura për ta mbrojtur qytetarin.

E bën me qëllime korruptive këtë, që të fitojnë kartelet e karburanteve, miellit etj, apo se është e paaftë dhe e papërgjegjshme, ky është tjetër diskutim pastaj!