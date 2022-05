Këngëtari Dominic Fike po bëhet viral për komentet që bëri për Amber Heard gjatë një shfaqjeje të fundit.

Gjatë një performance, këngëtari 26-vjeçar dhe aktori i Euhporia u ngjit në ku i tha audiencës se kishte “vizione” të aktores 36-vjeçare duke e “rrahur” atë.

“Do të jem i vërtetë me ju. Unë në fakt mendoj se Amber Heard është seksi”, tha Dominic në një video që tani është bërë virale në internet.

“E di, e di që nuk mendon kështu shumica dhe e di që kjo nuk është fokusi për momentin. Por unë kam pasur këto vizione për të, ku ajo më rrah dhe mendoj se është e ‘nxehtë’”, -shtoi Dominic.

Ndërsa Dominic bëri këto komente, anëtarët e audiencës mund të dëgjohen duke thënë “Ooh” dhe duke e përshëndetur atë.

Komentet e Dominic rreth Amberit vijnë në mes të gjyqit të saj të gjatë dhe shumë të publikuar për shpifje me ish-bashkëshortin Johnny Depp./m.j

Dominic Fike describes fantasizing about being abused by Amber Heard at a recent show:

“I’m gonna be real with y’all. I actually think Amber Heard is hot… But I’ve been having these visions of her [where] she’s beating me up. I think it’s hot.” pic.twitter.com/1YbNED80hz

— Pop Crave (@PopCrave) May 26, 2022