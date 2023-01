Situata në Big Brother Vip Albania duket se ka dalë jashte kontrollit mbrëmjen e sotme pas një gjyqi publik që banorët i bënë Luizit të shtyrë nga produksioni.

Teksa fliste me Kiarën në dhomën e gjumit, Efi tha se është e bindur se fajtore për këtë situatë nuk është as Luizi dhe as Kejvina, por Olta e cila e shtyn këtë të fundit në sherr duke e ditur që ajo nuk menaxhon dot nervat.

“Ajo shkon e merr me të mira. Ajo e ka bërë kështu atë. Olta e ka bërë të gjithën. I ka dhënë zemër. Ka reaguar në atë lloj forme. Turp të ketë ajo e ka bërë të gjithë atë. Olta është një turp për mua. Ajo e ka çuar atë dhe ajo nuk menaxhon dot nervat”, tha Efi.

Nga ana tjetër Olta qëndronte pranë Kejvinës duke i mbajtur krahun pavarësisht ofendimeve të rënda që kjo e fundit hodhi në drejtim të Luizit.

Më herët edhe Kiara nxori zbuluar Oltën duke i thënë se asaj nuk i intereson asgjë përveç vetes në shtëpinë e Big Brother Vip.

/e.d