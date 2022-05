Forcat e Armatosura të Ukrainës pretendojnë se kanë eliminuar komandantin e një batalioni rus të Regjimentit të 104-të të Sulmimit Ajror, nënkolonelin Alexander Dosyagaev. Njoftimi është bërë nga Departamenti i Komunikimeve Strategjike të Forcave të Armatosura të Ukrainës.

Nga ana tjetër, Shtetet e Bashkuara po përgatiten të dërgojnë armë të reja të fuqishme në Ukrainë për t’iu kundërpërgjigjur Rusisë. Paketa e re e ndihmës do të përfshijë sistemet e raketave me rreze të gjatë veprimi , pra ato të kërkuara nga Kievi në javët e fundit.

Në veçanti, bëhet fjalë për sistemin Mlrs, Multiple Launch Rocket System, i aftë për të lëvizur shpejt në automjete të lehta artilerie dhe për të gjuajtur raketa të shumta në të njëjtën kohë. Vendimi vjen 24 orë pas paralajmërimit të lëshuar nga Rusia që SHBA të mos “kalojë vijën e kuqe” duke ofruar sisteme mbrojtëse për ukrainasit.

Masa në këtë drejtim po merr edhe Bashkimi Europian. BE po përgatitet të propozojë një ndalim të importeve të naftës së Rusisë nga deti. Ideja është që t’u jepet vendeve anëtare gjashtë muaj kohë për të hequr gradualisht importin e naftës së papërpunuar nga deti dhe tetë muaj për atë të produkteve të rafinuara.

Kjo do t’i lejonte Hungarisë më shumë kohë për të gjetur një zgjidhje teknike që do t’i lejonte asaj të plotësonte nevojatenergjetike dhe kështu të thyente ngërçin në paketën e sanksioneve kundër Moskës për pushtimin e Ukrainës. Megjithavë, ish-presidenti Donald Trump është i mendimit se lufta në Ukrainë do të ndalojë nëse do të ulet çmimi i naftës dhe energjisë. Trump tha se “rubla është në kulmin e saj” falë eksporteve të naftës dhe se e vetmja mënyrë për të ndaluar Rusinë është ulja e tarifave të naftës.

Ndërkohë, presidenti ukrainas, Volodymyr Zelensky, i kërkon botës “të njohë zyrtarisht Rusinë si një shtet terrorist dhe si sponsor të terrorizmit”. Zelensky ka njoftuar se në fjalimin e tij në Këshillin Evropian do të flasë për “terrorin” që është bërë në fakt forma e vetme e veprimit të shtetit rus ndaj Evropës”.

“Kjo pasqyron realitetin e përditshëm që pushtuesit kanë krijuar në Ukrainë dhe mezi presin ta sjellin në Evropë. Dhe kjo duhet të vërtetohet ligjërisht. Terror në tokën ukrainase. Terror në tregun e energjisë në Evropë, jo vetëm në vendin tonë. Terror në tregun ushqimor, në shkallë globale. Dhe cili do të jetë terrori i radhës?”, pyeti presidenti ukrainas.

Këshilltari i Ministrit të Brendshëm ukrainas, Viktor Andrusiv, gjatë një interviste për “Canale 24 ”,deklaroi se gjatë luftës në Ukrainë, janë shkatërruar mbi 30% e tankeve të ushtrisë ruse.

“Para luftës kundër Ukrainës, Rusia kishte rreth 3 mijë tanke moderne dhe mbi 30% e tyre u shkatërruan nga mbrojtësit tanë në tre muaj. Për gjashtë muaj kjo shifër vetëm do të rritet”, tha Andrusiv duke konfirmuar se Moska u detyrua të rifuste në shërbim tanket e vjetra T-62 të projektuar nga sovjetikët, që datojnë në vitet 1970″, tha Andrusiv.

Janë dëgjuar shpërthime të forta në Kharkiv, në Ukrainën lindore, sipas raportimeve të “Canale 24”.

Alarmi në qytet ra në orën 12:32 me orën lokale, ku menjëherë më pas filluan shpërthimet./m.j