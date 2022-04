Live/ Rama lëshon deklaratën e fortë: Kuçedra e korrupsionit do goditur në kokë, edhe unë jam gati të shkoj që nesër t’jua them prokurorëve të SPAK

Kryeministri Rama ka perforcuar thirrjen e tij qe SPAK te hetoje me thelle per ceshtjet e renda te korrupsionit, 21 janarit, Gerdecit e te tjera si keto te ndodhura ne kohen e qeverise Berisha e per te cilatky i fundit eshte shpallur non grata ne SHBA. Në konferencen e mbajtur me gazetaret pas Kongresit, Rama theksoi se ai do prese me durim qe kjo te ndodhe. ”Kucedra e korrupsionit do goditur në kokë”, tha kryeministri. ‘Nese jane te gatshem te dine ku eshte koka, une jam gati te shkoj qe neser tjua them prokuroreve te SPAK”, tha Rama.