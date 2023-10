Sic është tashmë “traditë”, ditën e sotme, 4 tetor, janë hapur aplikimet për Lotarinë Amerikane për të gjithë shqiptarët. Lajmi është bërë i ditur zyrtarisht nga vetë Ambasada Amerikane në Shqipëri, ku njoftohet se të gjithë ata që duan të realizojnë “ëndrrën amerikane” kanë fiks një muaj kohë për të aplikuar dhe provuar fatin e tyre.

Sipas Ambasadës, plikimet do jenë të hapura deri më 7 nëntor, në orën 12:00, pra pak më shumë se 1 muaj, ndërsa si gjithnjë, lejohet vetëm një aplikim për person.

Njoftimi i Ambasadës:

“Programi DV-2025: Periudha e regjistrimit në internet për Programin DV-2025 fillon të mërkurën, 4 tetor 2023, në orën 12:00 të mesditës, Koha Lindore e Ditës (EDT) (GMT-4) dhe përfundon të martën, më 7 nëntor, 2023, në orën 12:00 të mesditës, Koha Standarde Lindore (EST) (GMT-5). Individët që paraqesin më shumë se një aplikim gjatë periudhës së regjistrimit do të skualifikohen”

Ambasada thekson se të interesuarit duhet të jenë të pajisur me pasaportë , rregull ky që është futur në fuqi prej disa vitesh, pasi aplikimi nuk mund të bëhet vetëm me kartë identiteti, ndërsa rregullat më të detajuara i gjeni në link-un e mëposhtëm, link me të cilin edhe mund të regjstroheni falas: