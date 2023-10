Ndoshta duhet të mendoni dy herë, herën tjetër kur blini diçka nga supermarketi.

Ekspertët e sigurisë ushqimore kanë zbuluar katër ushqimet e shitura në raftet e supermarketeve, që ata nuk do t’i hanin kurrë. Në fakt, disa prej tyre mund t’ju habisin. Kali Kniel, një mikrobiologe në Universitetin e Delaware, dhe Dr. Bryan Quoc Le, një kimist ushqimor me bazë në Uashington, DC dhe konsulent industrie, zbuluan se cilat janë këto katër ushqime.

Lakra e papërpunuar

Nëse lakra është e preferuara juaj nëpër sanduiçe, duhet të dini se rreziqet mund të jenë më të mëdha se përfitimet. Nuk është e nevojshme t’i shmangni ato plotësisht, por ato mund të jenë baza për mbarështimin e baktereve si salmonela dhe E.coli, sipas Qendrave të SHBA për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve. Sipas eksperteve kjo ndodh kur lakra konsumohet e papërpunuar. Ata rekomandojnë avullimin për të vrarë mikrobet dhe për të zvogëluar rrezikun e helmimit nga ushqimi.

Qumësht i papërpunuar, i papasterizuar

Nëse shihni qumësht të papasterizuar për shitje në dyqane ushqimore, mos e blini. Ka shumë njerëz që reklamojnë qumështin e papërpunuar, por thjesht nuk ia vlen të rrezikohet sepse ka shumë patogjenë që janë ende të gjallë në atë qumësht, veçanërisht nëse ai vjen drejtpërdrejt nga një fabrikë. Administrata e Ushqimit dhe Barnave gjithashtu mbështeti këtë pikëpamje, pasi qumështi i papërpunuar mund të shkaktojë sëmundje të tilla si salmonela, E. coli, listeria dhe campylobacter. FDA gjithashtu vuri në dukje se pirja e qumështit të papasterizuar mund të jetë veçanërisht e rrezikshme për ata me sistem imunitar të dobësuar, fëmijët, të moshuarit dhe gratë shtatzëna.

Frutat ose perimet e prera paraprakisht

Edhe pse mund t’ju pëlqejë komoditeti i marrjes së një tasi me fruta ose perime të prera paraprakisht, në fakt mund të mos jetë aq e mirë për shëndetin tuaj. Ekspertët rekomandojnë larjen e produkteve të prera para ngrënies. Gjithashtu sigurohuni që frutat dhe perimet e prera paraprakisht të qëndrojnë të ftohta dhe t’i ndani nga mishi i papërpunuar, shpendët dhe ushqimet e detit që mund të jenë në karrocën tuaj ushqimore. Eksperti Kniel lëshoi ​​gjithashtu një paralajmërim të veçantë për pjeprin e prerë, duke thënë se ata janë “më të prekshëm” ndaj ndotjes. Arsyeja e parë është se pjeprat rriten në tokë, që do të thotë se mund të thithin ujin e ndotur gjatë procesit të rritjes dhe madje të vijnë në kontakt me jashtëqitjet e kafshëve. Lëkura e frutave gjithashtu mund të përmbajë baktere.

Ushqimet nxehtë

Ushqimi i nxehtë që serviret nëpër mensa duhet të mbahet gjithmonë në temperatura të larta. Ekziston një “zonë rreziku”, ku ushqimi mund të hyjë nëse lihet në temperaturën e dhomës për dy orë. Bakteret mund të shumohen me shpejtësi në “zonën e rrezikut”. “Nëse sistemi i ngrohjes nuk funksionon siç duhet, shmangni ushqimin e nxehtë,” këshilloi Le HuffPo. “Por nëse mbahet mbi temperaturën e duhur, atëherë ju mund ta konsumoni, sepse nuk kontaminohet”.