Pentagoni po shqyrton opsionet se si mund të trajnojë më shumë forca ukrainase për të përdorur dronët Switchblade që SHBA po i ofron ushtrisë ukrainase, sipas një zyrtari të lartë të mbrojtjes.

CNN shkruan se trajnimet e ardhshme mund të ndodhin me trupat amerikane që janë vendosur për të forcuar krahun lindor të NATO-s gjatë muajve të fundit në mes të sulmit të Rusisë ndaj Ukrainës, u tha zyrtari gazetarëve të mërkurën.

Pentagoni po shikonte “një sërë opsionesh” për trajnimin e Ukrainës në dronët Switchblade dhe sisteme të tjera të armëve, tha zyrtari, në krye të trajnimeve që ndodhën me ukrainasit që tashmë ishin në Shtetet e Bashkuara për angazhime të planifikuara më parë. Një opsion do të ishin trupat që janë në krahun lindor të NATO-s, tha zyrtari, duke shtuar se ende nuk ishte marrë asnjë vendim.

“Ne kemi shtuar absolutisht aftësinë tonë në këto vende të krahut lindor,” tha zyrtari. “Ushtarë me grupe të ndryshme aftësish dhe aftësi të ndryshme profesionale, qofshin ato artileri, raketa me rreze të gjatë, mbrojtja ajrore, këmbësoria, forca të blinduara – ju përmendni. Dhe kështu, nëse ka nevojë për trajnim shtesë për t’u bërë në çdo sistem që i ofrohet Ukrainës, ne do të shikojmë një sërë opsionesh se si do të duhej të jepej ai trajnim,” tha zyrtari.

Për më tepër, zyrtari tha se SHBA vazhdon të shohë “çështje të rëndësishme morale” në mënyrë anekdotike midis forcave ruse, tha të mërkurën një zyrtar i lartë i mbrojtjes amerikane./m.j