Zhvillohet ceremonia e hapjes e Lojërave Paralimpike Dimërore të Pekinit 2022

Ceremonia e hapjes e Lojërave Paralimpike Dimërore të Pekinit u zhvillua të premten në Stadiumin Kombëtar të Pekinit. Presidenti kinez Xi Jinping mori pjesë në këtë ceremoni.

Ceremonia e hapjes, me regji nga Zhang Yimou dhe me temë “Lulëzimi i jetës”, ndahej në 12 pjesë, duke përfshirë parakalimin e sportistëve dhe ndezjen e Pishtarit Paralimpik.

30 për qind e rreth 800 interpretuesve ishin njerëz me aftësi të kufizuara, për të demonstruar integrimin e tyre në shoqëri.

Lojërat Paralimpike Dimërore të Pekinit do të zgjasin deri më 13 mars. Sportistët me aftësi të kufizuara do të marrin pjesë në 78 kategori të gjashtë sporteve: ski alpine, kros skish, dygarësh dimëror, rrëshqitje me dërrasë dëbore, hokej mbi akull për njerëz me aftësi të kufizuara dhe kërling në karrige me rrota.