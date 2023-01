Për 3 vite që Shqipëria do të marrë shërbim, 2 satelitët Albania 1 dhe Albania 2, do t’i ofrojnë një skanim të paprecedentë të gjithë territorit.

Në kontratën që disponon Tv Klan, të nënshkruar në Shtator të vitit të kaluar mes Agjensisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile me operatorin “Satellogic USA”, është i specifikuar shërbimi i detajuar që do të merret.

Por Ministri i Mbrojtjes Niko Peleshi në një intervistë për Tv Klan shpjegon sesi do të përpunohet dhe përdoret më pas i gjithë informacioni që ne do të marrim nga hapësira pasi imazhet që do të ofrohen si pjesë e kontratës janë deri në 70 cm afërsi.

“Agjensia e Informimit Gjeohapësinore e specializuar në informacionin imazherik do t’i përpunojë ato sipas kërkesës së institucioneve të ndryshme”.

Përdorimi i imazheve të përftuara nga satelitët do të vijnë në ndihmë jo vetëm për një kontrolle të detajuara të territorit që nga ndërtimet pa leje, hapësirat ujore, gjendja e veprave të rëndësisë strategjike si ura apo diga, por dhe për të pasur kontroll për kalimet e paligjshme të kufirit si dhe sipërfaqeve të mbjella me lëndë narkotike.

“Në luftën kundër kultivimit të kanabisit, shumë aktivitete të tjera ilegale mund të monitorohen. Ka përdorime të shumta dhe në fushën e bujqësisë. Ne arrijmë pastaj të kuptojmë edhe nevojën për ndërhyrje”.

Sipas ministrit Peleshi, qeveria po diskuton mundësinë dhe për të ofruar këto imazhe për sektorin privat, sigurisht kundrejt pagesës.

“Kjo është akoma e pastrukturuar por do të dalim me një paketë edhe për fermerët apo fermat private që mund të duan një shërbim ekstencioni”.

Peleshi u përgjigjet edhe skeptikëve.

“E kemi ne luksin të paguajmë 6 milionë euro në 3 vite për shërbime satelitore? Kjo ndodh pikërisht se ne nuk jemi shumë të pasur. Teknologjia vjen në ndihmë të njeriut për të rritur efiçensën dhe për të ulur shpenzimet”.

/a.r