Andrew Bode dyshohet të jetë ekzekutori i biznesmenit Edmond Papa, ngjarje që u regjistrua më 16 dhjetor në zonën e Selitës në Tiranë.

Bode është shpallur në kërkim nga policia, por akoma nuk është bërë i mundur identifikimi i vendndodhjes së tij pavarësisht kontrolleve të kryera.

44-vjeçari njihet edhe si Edvin Bode, emër të cilin e ka ndërruar disa vite më parë. Bode është biznesmen në qytetin e Korçës pasi ka në pronësi një kompani që merret me import dhe eksport, tregtim me shumicë dhe me pakicë të ujit të pijshëm, depozitimin dhe transportin e ujit të pijshëm dhe pijeve të tjera joalkoolike.

Në këtë ngjarje, Bode dyshohet është ndihmuar nga Albano Velo.

Shkaku i vrasjes së biznesmenit dyshohet të jetë bërë hakmarrja, pasi në qershor të vitit të shkuar, miku i tyre, 27-vjeçari Aleksandër Sadikaj u ekzekutua në autostradën Tiranë-Elbasan

Prishja e pazareve të drogës është pista në të cilën po hetohet.

Albano Velo u arrestua më 1 janar në Rinas, si porositës i vrasjes së Edmond Papës, por ai mohon përfshirjen në ngjarje.

Edmond Papa u ekzekutua me 9 plumba në një lokal në rrugën ‘Fadil Bodinaku’ pasdite e 16 Dhjetorit. Menjëherë u dërgua në spitalin e Traumës, por nuk arriti t’u mbijetonte plagëve të marra.

/a.r