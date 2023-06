Ministrja e Punëve të Jashtme, Olta Xhaçka ka reaguar sa i takon situatës së krijuar në Kosovë me zhvillimet më të fundit, duke nisur nga veprimet e qeverisë Kurti deri tek rrëmbimi i 3 policëve të Kosovës nga forcat speciale serbe.

Ajo kërkoi që policët e rrëmbyer të lirohen menjëherë nga Serbia në mënyrë që të ketë ulje të tensioneve.

Sa i takon ndalimin të automjeteve me targa serbe, ai tha se duhet të garantohet lëvizja e lirë se angazhim i rëndësishëm që vendet kanë marrë në kuadër të Procesit të Berlinit.

“I kemi ndjekur me shqetësim deklaratat e qeverisë së Kosovës për ndalimin e automjeteve me targa serbe. Lëvizja e Lirë është angazhim i rëndësishëm që vendet kanë marrë në kuadër të krijimit të një tregu të përbashkët rajonal në kuadër të Procesit të Berlinit. Qeveria ka sqaruar se nuk bëhet fjalë për masa tregtare por për masa sigurie. Mbetet të shohim si do zbatohet kjo por shpresojmë që të mos ndodhë sepse do të dobësonte pozitën e Kosovës në sytë e aleatëve”-shtoi ajo.