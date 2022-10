Pas thashethemeve, mosmarrëveshjeve dhe gjesteve të paqarta, L-Gante duket se ka konfirmuar marrëdhënien e tij me Wanda Narën, e freskët pas ndarjes nga Mauro Icardi. Për të dhënë lajmin ka menduar Pepe Ochoa:

“Kemi mbaruar regjistrimin me Juana Viale dhe Mirtha Legrand. Ju këshilloj të mos e humbisni programin nesër në mbrëmje sepse L-Gante konfirmon marrëdhënien e tij me Wandën”. Njëkohësisht, përmes Instagramit ka mbërritur edhe një përgjigje nga Nara, që duket se nuk lë më asnjë dyshim…

“Cila është dhurata më e mirë që ju kanë bërë kohët e fundit?” – e pyeti një ndjekës në Instagram. “Një këngë, më e bukura nga të gjitha. Sidoqoftë, mendoj se ai kurrë nuk do të vendosë ta nxjerrë atë”, – u përgjigj Wanda Nara.

Një referencë e qartë për L-Gante, i cili është me të vërtetë një muzikant i spikatur në Argjentinë. E përballur me një pyetje tjetër, megjithatë, ish-bashkëshortja-agjente e Mauro Icardit bëri një hap prapa. “A po dal me dikë? Jo”, – u përgjigj shkurt biondja argjentinase.

Cili është L-Gante? Emri i vërtetë, Elian Angel Valenzuela, është një reper i datëlindjes 2000. Ai ka lindur dhe është rritur në Argjentinë, në provincën e Buenos Aires dhe ka debutuar në botën e muzikës vetëm në moshën 15-vjeçare.

Si këngëtar njihet kryesisht në vendin e tij për këngët me tekste shumë të forta. Djali është i njohur edhe për tatuazhet e shumta, duke përfshirë jo pak në fytyrën e tij. Pavarësisht moshës së re, ai tashmë ka një vajzë të lindur nga një lidhje që ka përfunduar.