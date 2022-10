Dashi

Mjedisi yjor do favorizoje nje jete ne cift harmonike dhe mjaft te bukur sot. do bashkepunoni mjaft me partnerin dhe do thurrni plane per te arrdhmen. Edhe ata qe jane larguar paksa nga njeri tjetri do ndihen me afer. Beqaret nuk do fillojne lidhje serioze por flisrtimet nuk do mungojne. Financat nuk do jene te keqij, megjithate shmangni dheniet e huave.

Demi

Per ato cifte qe kane kohe se bashku kjo dite do jete e mbushur me emocione. Do ndiheni me fat qe keni prane njeri-tjetrin. Beqaret duhet te pergatiten per dashuri me shikim te pare. Me ne fund zemra juaj do rrahe fort dhe do ndihet e plotesuar. Fale pozicionimit te keq te Henes ne planin financiar, duhet te beni kujdes me shpenzimet sepse do ngeleni pa asnje lek.

Binjaket

Ata qe jane ne cift do perballen me shume te papritura sot ne jeten ne cift. Partneri do iu pergatise surpriza te njepasnjeshme dhe emocionet do jene te medha. Klima yjore per beqaret pritet te jete e mire. Nuk do mungojne as mundesite per takime vendimtare. Ne planin financiar duhet te beni perpjekje per ta menaxhuar me me kujdes buxhetin. Po deshet ju do ia arrini qellimit.

Gaforrja

Gjate kesaj dite do mbizoteroje qetesia ne jeten tuaj ne cift. Kjo nuk do te thote qe lidhja juaj nuk do shkoje mire, perkundrazi. Beqreve do iu buzeqeshe fati. Me ne fund ata do takojne personin qe aq shume kane pritur. Mos e leshoni nga duart per asnje moment. Sektori i financave do jete me i mire sesa ju mendonit. Do keni mundesi te beni edhe ndonje shpenzim me teper.

Luani

Plutoni nuk do ndikoje shume pozitivisht sot ne jeten tuaj ne cift dhe nga momenti ne moment mund te lindin mosmarreveshje te medha me partnerin. Kujdes! Beqaret nuk duhet te ndalen se kerkuari dashurine sepse vetem keshtu do mund ta gjejne. Me financat do keni disa veshtiresi te vogla por qe do i kaloni ato sa hap e mbyll syte. Tregohuni te arsyeshem kur te shpenzoni.

Virgjeresha

Nga Venusi do varet sot e ardhmja e jetes suaj ne cift. Nese bashkepunoni gjithmone me partnerin atehere nuk do keni probleme, por nese debatoni per gjene me te vogel dita e sotme do jete delikate. Beqaret do kene disa pengesa per ta bere per vete personin qe iu pelqen. Ne sektorin financiar duhet te tregoheni largpames. Po menduar vetem oer momentin do keni probleme me vone.

Peshorja

Tregohuni me te hapur sot ne jeten tuaj ne cift sot dhe do e shihni qe marredhenia me partnerin do permiresohet ndjeshem. Pranoni edhe mendimet e tjetrit, mos kembengulni vetem per idete tuaja. Beqaret do kene mundesi per disa takime, por do perzgjedhin. Financat do jene te mira dhe mjaft te favorshme per te kryer transaksione te rendesishme. Shfrytezojeni diten.

Akrepi

Ata qe jane ne nje lidhje nuk do kene arsye perse te qahen sot. Partneri do beje cmos qe t’ua plotesoje te gjitha deshirat ne menyre qe iu te ndiheni sa me mire. Beqaret duhet te pergatiten per mberritjen e princit te kalter. emocionet do jene te medha. Ne planin financiar do keni fat. Nese vazhdoni ne kete rruge do e permiresoni shume shpejt buxhetin.

Shigjetari

Perspektivat per jeten tuaj ne cift priten te jene te mira sot. Me ne fund do vije harmonia dhe do ndiheni me mire. Shmangni sa te mundni konfliktet. Beqaret do kene nje dite me te favorshme. Takimet do jene te shumta dhe mjaft interesante. Perfitoni! Dielli dhe Venusi do iu ndihmojne te gjeni zgjidhje per ta ekuilibruar buxhetin. Me ne fund do ia dilni mbane me sukses.

Bricjapi

Pozicionimi i keq i planeteve mund te sjelle debate te medha sot ne jeten tuaj ne cift. Disa mund te marrin edhe vendime radikale te cilat do ua ndryshojne njehere e pergjithone te ardhmen. Beqaret nuk do kene komplekse sot dhe do kene takime interesante. Edhe te ardhuart do fillojne te permiresohen pak nga pak. Ruajeni sa me gjate ekuilibrin qe do vendoset.

Ujori

Ato cifte qe kane kaluar nje periudhe jo te mire dhe te mbushur me debate, do filloje ta permiresojne situaten. Dozat e komunuikimit dhe bashkepunimit do shtohen. Nese jeni beqare mos enderroni dashurine e madhe sepse ajo nuk do te vije as sot. Beni durim qe te mos zhgenjeheni. Ne planin financiar do filloje nje periudhe jo shume e lehte. Kujdes!

Peshqit

Urani do influencoje sot ne jeten tuaj ne cift dhe do iu nxite te flisni me hapur me partnerin tuaj. Do sqaroni edhe disa gjera qe iu kishin ngelur pezull kohe me pare. Beqaret do kene nje dite normale dhe pa takime te rendesishme. Jetojeni jeten si t’iu vije. Me financat duhet te tregoheni shume te matur. Shmangni shpenzimet e medha qe te shmangni keshtu edhe surprizat e pakendshme.