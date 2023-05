Gjykata Themelore në Prishtinë u ka shtyrë me dy muaj paraburgimin Dibran Hoxhaj i njohur si “Kobra” dhe katër personave të tjerë, të dyshuar për përfshirje në vrasjen e 31-vjeçarit në Prizren. Masa e paraburgimit për Kobrën dhe personat A.V, B.M dhe J.B, do të zgjasë deri më datën 3 korrik. Ndërsa të pandehurit R.S., masa e paraburgimit do t’i zgjasë deri me 6 korrik 2023. Detajet i ka përcjellë për “Gazetën Express” zëdhënësja e Gjykatës Themelore të Prishtinës, Mirlinda Gashi.

“Referuar kërkesës tuaj për informata, ju njoftojmë se Gjykata Themelore në Prishtinë – Departamenti Special në çështjen penale kundër të pandehurve D.H, A.V,B.M, J.B dhe R.S, pas kërkesës së Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës, ka vendosur për vazhdimin e masës së sigurisë. Departamenti Special i Gjykatës Themelore në Prishtinë ka aprovuar kërkesën e Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës, për vazhdimin e masës së paraburgimit kundër të pandehurve D.H, A.V,B.M dhe J.B, ashtu që masa e paraburgimit i është vazhduar edhe për 2 (dy) muaj, e cila masë do të llogaritet prej datës 03.05.2023 deri më datën 03.07.2023, ndërsa për të pandehurin R.S, masa e paraburgimit do ti llogaritet prej datës nga data 06.05.2023 deri më datën 06.07.2023”, thuhet në përgjigjen e Gashit.

Dibran Hoxhaj dyshohet për veprat penale “vrasje e rëndë”; “mbajtja në pronësi”, “kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve”; dhe “manipulim me prova”. Ndërsa të dyshuarit e tjerë janë të dyshuar për veprat penale “Manipulim me prova” dhe “pjesëmarrja në rrahje”.

Rastin e vrasjes së 31-vjeçarit me origjinë nga Kukësi në Prizren, Visart Cengu, në të cilin të dyshuar janë Dibran Hoxhaj i njohur si “Kobra” dhe disa persona të tjerë, e ka marrë në duar Prokuroria Speciale.

Para se rasti të kalonte në PSRK, Gjykata Themelore e Prizrenit kishte dhënë detaje se si kishte ndodhur vrasja e 31-vjeçarit me datën 3 janar të këtij viti. Konflikti dyshohet se kishte nisur në lokalin “Kobra City” lidhur me pagesën e faturës së shërbimeve. Dibran Hoxhaj i njohur si “Kobra” ishte përsëritës i veprave penale.

Kush është Dibran Hoxhaj, pronari i klubit famëkeq “Kobra City”?

Hoxhaj ka disa dosje në polici, ndërsa në lokalin e tij ka pasur disa raste kur policia ka mësyrë dhe ka sekuestruar lëndë narkotike. Pronari i këtij lokali akuzohet për plot 189 vepra penale, ndërsa më e rënda “vrasja” dhe “plagosja” e të rinjve nga Shqipëria.

Ai dyshohet se gjuajti në drejtim të makinës në të cilën ndodheshin ata, ku plumbat i morën jetën 31-vjeçarit dhe lanë të plagosur 27-vjeçarin.

Hoxhaj dilte shpesh edhe në intervista televizive ku shfaqte jetën superluksoze, ndërsa nuk nguronte as t’u jepte mesazhe të rinjve duke u thënë se nuk është e lehtë jeta që ai ka zgjedhur, dhe se nuk do t’ua sugjeronte.

