Kryeministri Edi Rama ka dhene detaje lidhur me nje takim qe do te kete më 15 shkurt me Sekretarin amerikan te Shtetit Antony Blinken ne SHBA.

“Për vizitën në SHBA në ditët në vijim në funksion të një lancimi edhe formal në aspektin jo të formalizmit burokratik që është tanimë në proces, por në aspektin e vendosjes së lidhjeve në nivelin më të lartë politik me gjithë partnerët tanë dhe për të pasur komuinikimet tona me partnerët në Uashington duke pasur parasysh kete zhvillim të ri që na vendos në një pozicion me shumë me tepër përgjegjësi e angazhim në karrigen tonë të Keshillit të Sigurimit”, tha Rama.

Kreu i qeverise shqiptare u shpreh gjithashtu se roli qe do kete Shqiperia ne çeshtjen e Ukraines, ‘i bashkepenembajtesit’ me SHBA ne çeshtjen e Ukrainës, eshte “për të mos qenë një vrimë e fundit e kavallit apo pikë e fundit e bishtit dhe që vetëm tund kokën në shenjë aprovimi apo bën edhe më keq se kaq si ka ndodhur në të shkuarën”.

g.kosovari