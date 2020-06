Ministri serb i mbrojtjes, Aleksandër Vulin ka reaguar ndaj vizitës së kryeministrit shqiptar Edi Rama në Kosovë, gjatë ditës së djeshme.

Sipas Vulin, miqësisë së Edi Ramës nuk mund t’i besohet, thuhet në Agjencinë serbe të lajmeve Tanjug.

Vulin tha se Ramës i pëlqen të flasë për pajtimin e shqiptarëve me serbët, por në ndërkohë që pajtimi nënkupton ndëshkim të serbëve, dhe angazhim për krijimin e Shqipërisë së Madhe.

“Nëse Edi Rama do të kishte pasur ndonjëherë ndershmërinë për të lexuar raportin e Dick Marty, ai do të kishte ditur që organet ishin hequr dhe pastaj do t’i shisnin serbët e rrëmbyer nga Kosova dhe Metohija në territorin e shtetit të Shqipërisë, ku u rrëmbye Kryeministri.

Ai gjithashtu do të dinte se rrëmbimet e serbëve ishin vrasje të kundërshtarëve të tij politikë. Mes Shiptarëve, vrasjet dhe torturat e romëve, goranëve, boshnjakëve, u organizuan dhe aprovuan Hashim Thaçi, Kadri Veseli dhe shumë terroristë të tjerë nga UK-ja .

Presidenti Vuçiç është presidenti i vetëm në Ballkan i cili sinqerisht dëshiron paqen. Unë nuk besoj se dëshirat e tij janë njësoj si ato të Edi Ramës. A do gjykata e krimeve të luftës e vendosur nën ligjet e të ashtuquajturës Kosovë me të vërtetë të gjykojë vrasës serbë, nuk e di, por e di që e keqja e terroristëve shqiptarë nuk mund të fshihet më dhe miqësia e Ramës nuk mund të besohet”, tha Vulin.

