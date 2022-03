Juventus shfaq edhe një herë problemet që ka me kompeticionin Uefa Champions League. Viti i katërt për skuadrën bardhezi që eleminohet në këtë raund, dhe me kundërshtarë modestë.

Skuadra torineze pësoi një humbje të rëndë 0-3 në shtëpi, teksa në duelin e parë kishte barazuar 1-1.

Ekipi italian dominoi në lojë dhe krijoi më shumë mundësi shënimi me Vlahovic, por në minutat e fundit pësoi dy gola nga dy gabime në mbrojtje.

Fillimisht Rugani shkaktoi një penallti që do të kthehej në gol nga Gerard Moreno, ndërkohë që 5 minuta nga fundi i kohë së rregullt, Pau Torres shënoi dhe golin e dytë.

Në fundin e kohë së rregullt, Danjuma realizoi golin e tretë nga pika e bardhë.

Chelsea ndërkohë respekton pritshmërit duke fituar edhe ndeshjen e kthimit ndaj Lille.

Ekipi francez shënoi e para me Yilmaz nga pika e bardhë, por Pulisic do të barazonte në fundin e fraksionit të parë. Në minutën e 71-të, Azpilicueta do të shënonte dhe golin e avantazhit dhe të fitores.