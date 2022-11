Kanë përfunduar 45 minuta të zjarrta në “Al Bayt stadium” në ndeshjen ndërmjet Spanjës dhe Gjermanisë.

Kjo sfidë është e vlefshme për grupin E dhe gjermanët janë në kërkim të pikëve te para në këtë Kampionat Botëror pas humbjes në ndeshjen e parë nga Japonia, raporton KosovaPress.

Spanja ka qenë skuadra që ka dominuar me posedimin e topit në këtë pjesë të parë, por nuk ka arritur që ta gjejë golin.

Nga ana tjetër, Gjermania e tundi rrjetën e spanjollëve me anë të Rudiger në 40’, por që u anulua për pozicion jashtë loje.

Ekipi i Luis Enrike vjen si favorit në këtë sfidë pas fitores 7-0 ndaj Kosta Rikës. Ata do të kërkojnë fitoren e dytë radhazi në këtë Botëror. Nga ana tjetër Gjermanisë do ti duhet me patjetër fitorja pas humbjes 1-2 me Japoninë.

/s.f