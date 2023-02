Një incident ka ndodhur në Turqi ku një ndërtesë ka zënë poshtë ekipin e kërkim-shpëtimit ndërsa po bënin përpjekje për të nxjerrë njerëzit e mbetur nën rrënojat e tërmeti tragjik.

Ngjarja ka ndodhur në Hatay, ndërkohë që momenti është publikuar me video në rrjetet sociale.

Mediat e huaja bëjnë me dije se një punëtor mbeti i bllokuar dhe mori dëmtime të lehta. Fatmirësisht ai është jashtë rrezikut për jetën.

Kujtojmë se epiqendra e tërmetit në Turqi ishte rreth 26 kilometra nga qyteti Nurdagi dhe rreth 33 kilometra larg qytetit Gaziantep, sipas shërbimit Gjeologjik amerikan.

Pas tërmetit të mëngjesit të 6 shkurtit me magnitudë 7.8 ballë, pati pasgoditje të tjera të fuqishme, ku më e madhja ishte ajo me magnitudë 7.5 ballë të shkallës rihter.

Numri i viktimave ka tejkaluar shifrën e 25 mijë, ndërkohë që ekipet e emergjencave po punojnë për nxjerrjen e personave që ndodhen nën rrënoja dhe që mendohet të shkojnë në disa qindra./m.j

Rescue teams in Turkey have pulled to safety a family of five who survived inside their collapsed home for five days.

Video captured the moment a torrent of debris buries a rescuer searching for earthquake survivors under rubble in Hatay, Turkey.

