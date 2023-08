Kjo është një moment tronditës kur të ftuarit zihen ke me njëri-tjetrin, duke përfunduar të gjakosur. Një video që po qarkullon në rrjetet sociale tregon të ftuarit teksa goditen me grushta dhe karrige me njëri-tjetrin.

Përleshja masive ka ndodhur në një restorant në Mançester, më 24 gusht. Skena e dhunshme ka nisur në momentin që një burrë i është afruar një të ftuari që ka qënë ulur, duke i prekur kapelen dhe menjëherë ka nisur sherri.

Një burrë është arrestuar si i dyshuar se ka dhunuar një nga oficerët e policisë për t’i ndarë nga ky sherr masiv.

Videoja, e cila u bë virale, ditën e hënë, tregon nusen dhe dhëndrin të pashpresë teksa përleshen me njëri-tjetrin.