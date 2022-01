Policia ka bërë publike pamjet e aksionit për arrestimin e vrasësve me pagesë dhe grupit kriminal që u godit nga policia. Siç shihet, dy prej autorëve të arrestuar shihen gjatë një skene krimi ndërsa njëri është i armatosur me kallashnikov.

Polica sqaron se gjatë aksionit “Storm” Janë zbardhur dy vrasje të mbetura në tentativë, dy vjedhje të automjeteve dhe grabitja e një shtetasi që kthehej nga Gjermania. Lidhur me këto ngjare të rënda policia ka mundur të arrestojë 5 persona ndërsa në kërkim është shpallur një tjetër.

Ata janë identifikuar si:

Ibrahim Difaj, 31 vjeç, banues në Kurbin;

– Damjan (Besmir ) Lleshaj (Prela), 34 vjeç, banues në Mamuras, Kurbin, i dënuar më parë për vjedhje;

– Robert Laci, 52 vjeç, banues në Fushë-Krujë;

– Ilirian Feçi, 47 vjeç, banues në Durrës, i dënuar në Itali, për grabitje të bankave dhe trafikim të lëndëve narkotike;

Është arrestuar në flagrancë shtetasi Erion Mulaj, 30 vjeç, banues në Durrës.

Konkretisht policia ka zbardhur vrasjen e A.GJ e mbetur në tentativë e ndodhur me 17 Gusht të vitit që lamë pas. Sipas policisë Robert Laci ka qenë porositësi i ekzekutimit të A.Gj. Këtë ekzekutim e morën përsipër Ibrahim Difaj dhe , Ilirian Feçi. Këta të dy i kanë bërë atentat më 17 gusht të 2021, A.Gj në zonën e fshatit Adriatik në Fushë Kuqe, por pa mundur ta eliminojnë. Porosia do të kryhej, kundrejt shumë prej 20 mijë eurove që do paguheshin nga Robert Laci.