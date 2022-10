Topi i Artë i vitit 2022 shkoi në arkiv me fitoren shumë të shpallur të Karim Benzema, i cili fshiu konkurrencën duke shënuar diferencën më të madhe ndonjëherë nga vendi i dytë, i cili shkoi për Sadio Mané me 356 pikë prapa francezit. Një triumf që askush nuk mund t’ia hiqte sulmuesit të Real Madridit, në dritën e mahnitshme të sezonit të kaluar.

Të hënën e kaluar, tapeti i kuq i Theatre du Chatelet në Paris pa shumë kampionë të futbollit të sotëm dhe të kaluar të parakalonin në pasarelë, shumë elegante me shoqëruesit e tyre apo anëtarët e tjerë të familjes. Të gjithë të akredituar rregullisht për të marrë pjesë në një nga galat sportive më të pritura të vitit. Të ishe atje do të thoshte të ishe pjesë e një elite të vogël, përveçse të hiqje dorë nga ajo siç bënë Leo Messi dhe Cristiano Ronaldo, të mos paraqiteshe për të mos nënvizuar refuzimin e tyre të zhurmshëm (as në 30-shin e parë, në fund të renditjes me zero pikë e dyta).

Ndryshe nga ata, dikush tjetër me të vërtetë bëri gjithçka për të qenë i pranishëm në teatër në një farë mënyre – edhe nëse nuk kishte fare të drejtë – dhe në fund e bëri këtë, duke dokumentuar gjithçka në një video që në You Tube arriti në qindra mijëra shikime. . Një anëtar i kolektivit francez të youtuberit ‘Les Inachevés’, një farë Romain, arriti të depërtonte të hënën në Theatre du Chatelet, vendi i zakonshëm për disa vite të shpalljes së Topit të Artë. Një sfidë të cilën ai e realizoi duke qëndruar 26 orë të fshehura në banjat e godinës, të gjitha të filmuara me kamera të fshehta dhe më pas të dokumentuara në video.

Një mision i pamundur (nëse mund ta quash kështu …) që kërkonte guxim dhe durim po aq nga ana e tij. Prandaj, plani i Romain dhe miqve të tij filloi shumë përpara se të fillonte ceremonia: grupi shkoi një ditë më parë për të ndjekur një shfaqje kërcimi që u zhvillua në të njëjtin teatër. Katër hynë, tre u larguan: anëtari i zhdukur u fsheh në tualete. Që nga ai moment, për të nisi një pritje sa rraskapitëse, e dokumentuar me videoklipe ku flet me zë të dobët dhe me një shprehje të kuptueshme të shqetësuar.

Zbulimi, në një epokë sulmesh dhe kërcënimesh terroriste (për fat të keq Parisi di diçka për të), mund të kishte çuar në reagime dhe pasoja të paparashikueshme. Bashkëpunëtorët e tij kishin vendosur një tabelë jashtë banjës ku shkruhej “WC jashtë funksionit, mos e përdorni”, por kishte raste kur Romain vërtet kishte frikë se ndonjë person i sigurimit ose pastrimit do ta gjente.

Në fund, megjithatë, ai ia doli mbanë dhe pak para se të fillonte ceremonia u largua nga vendi i tij i fshehur për të hyrë fshehurazi në teatër dhe për të parë kurorëzimin e Benzemas dhe fituesve të tjerë: “Nuk mund të flisja dhe isha shumë i frikësuar. Por ishte e pabesueshme, më pëlqente ta jetoja atë”. I fshehtë mes gazetarëve, futbollistëve dhe personazheve të tjerë të famshëm, Romain shkoi edhe në konferencën për shtyp të Mané, i vlerësuar me çmimin Socrates për angazhimin e tij ndaj çështjeve sociale. Padyshim që nuk mund të mungonte fotoja duke pozuar me Topin e Artë. Për të qenë i paftuar, atij nuk i mungonte asgjë…/m.j