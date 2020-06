Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha, është bërë lëmsh me fjalët ditën e sotme, teksa pati një vizitë në Baldushk.

I pranishëm në një fermë të bujkut Kasem Saliu, Basha me anë të një video-selfie nga Baldushku, prezantoi ndjekësit e tij me hallet e këtij fermeri.

Por, teksa po bënte prezantimin, ju ngatërruan fjalët dhe në vend të thoshte fermën e zotit Kasem Saliut, tha femrën.

“Dhe për fat të keq nuk arritur të prezantoj diçka pozitive.

Problemet që mund të paraqesim këtu, ku ndodhemi pranë femrës së zotit Kasem Saliu.

Ju përshëndesim (bën me dorë), kemi ardhur së bashkë me disa bashkëfshatarë,”– tha Basha dhe vijoi bisedën me Saliun.

g.kosovari