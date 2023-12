Juristja Brizida Gjikondi thotë se vendimi i Gjykatës së Lartë, që prishi vendimin e Gjykatës së Apelit, në lidhje me vulën e Partisë Demokratike, u mor nën presionin e ish kryeministrit Sali Berisha, i cili këtë të mërkurë thirri protestë, teksa gjyqtarët po shqyrtonin çështjen.

Në një intervistë për “Newsline” në ABC News, Gjikondi u shpreh se ky vendim, tregon se gjyqësori shqiptar ka ende rrugë për të bërë, për të pasur integritet e kurajo në dhënien e vendimeve dhe se drejtësia është në varësi të politikës.

“Unë shikoj që gjyqësori shqiptar ka ende rrugë për të bërë për të pasur integritet, kurajo, profesionalizëm në dhënien e vendimeve. Nuk më pëlqeu, nuk më la shije të mirë, mendova se si Gjykata e Lartë dhe Gjykata e Apelit janë nën presionin e egër të politikës. Nuk do e përjashtoja mundësinë e një Berishe që bën presion përtej asaj që shohim. Se ka gjetur asnjëherë asgjë nga presionet që ka bërë. Nuk është në moralin e një drejtësie, që të jetë kompleksuar nga presioni i rrugës dhe të japë një vendim të tillë. Që kur Agron Zhukri ka dhënë atë vendim skandaloz, ka dy vite, nuk e prisja kurrë që Gjykata e Lartë të hyjë në themel, nuk kishte pse ta çonte, le ta prishte komplet vendimin dhe ta çonte në Shkallën e Parë.

Gjykata e Lartë të kishte integritetin dhe pavarësinë politike, të vendoste nëse vendimi i Zhukrit është i ligjshëm apo jo. Mua më le një shije shumë të keqe. Për sa kohë është në fuqi vula e Zhukrit, Gjykata e Lartë e zeroi vendimin e Apelit, pavaresisht se është i ankimueshëm, nuk kemi masë pezullimi ndaj vendimit të Zhukrit. Kjo tregon që drejtësia është në varësi të politikës, mund të ketë faktorë dhe ndërhyrje edhe përtej PD, nuk do çuditesha që ky kaos t’i interesojë edhe elementevë te tjerë.

Për sa kohë Berisha ka humbur vulën e tij personale, nuk e di nese e do atë vulë për ta mbajtur peng, sepse ajo parti është e shpartalluar. Nëse ata e duan vulën për në muzeum, le ta mbajnë. Nuk besoj se do arrijë Berisha ta mbajë vulën, seose dikush do ketë kurajo për t’i shkuar në themel”, theksoi ajo.

/a.d