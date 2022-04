Përfaqësuesi ligjor i Komisionit të Rithemeleimit Ivi Kaso, atakoi këtë të premte vendimin e Gjykatës së Apelit në Tiranë, për të marrë në shqyrtimin ankimin e kreut të grupit parlamentar të PD-së Enkelejd Alibeaj ndaj vendimit të gjyqtarit Agron Zhukri që mandatoi Komisionin e Rithemelimit si organi drejtues i PD-së.

“Në radhë të parë dua të sqaroj se ndryshe nga sa është sqaruar në disa media dhe portale gjykata e Apelit nuk ka vendosur prishjen e vendimit të gjyqtarit Zhukri, por është pranuar ankimi nga një pal që pretendon që përfaqëson Partinë Demokratike.

Kjo siç kishim parshikuar në kundërshtim me ligjin dhe në kundërshtim me dhjetëra vendime që ka mbajtur gjykata në raste analoge. Ka shumë arsye të cilat do t’ia pamundësonin gjykatës futjen në proces pranimin si palë të Partisë Demokratike.

Desha të shpjegoj se përse asnjë etintet tjetër përveç Komisionit të Rithemelimit është i vetmi që mund të përfaqësojë Partinë Demokratike.

E para personi që ka bërë ankimin nuk është palë për të bërë ankimimin. Gjykata duhet të bënte një kontroll formal dhe jo të japë të drejtën se kush e përfaqëson Partinë Demokratike”, tha Kaso.

Përfaqësuesi ligjr i Komisionit të Rithemelimit, shtoi se vendimi i sotëm është i marrë në kundërshtim me dispozitat ligjore dhe për rrjedhojë ai është nul.

“Vendimi i sotëm i gjyqtares Blerina Muça jo vetëm që është i atakushëm, por është një vendim i marrë në kundërshtim me dispozitat e ligjit dhe si rrjedhojë është nul”, tha Kaso./m.j