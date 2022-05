Reperi Betim Januzi, i njohur si Buta ka reaguar për herë të parë pas ngjarjes tragjike që ka ndodhur në Ferizaj, ku mbeti i vrarë Gazmend Hyseni. Sipas mediave vendase, gjithçka kishte nisur si pasojë e disa konflikteve mes reperëve dhe dyshohet se kjo ngjarje e rëndë u parapri nga një rrahje pak orë më parë.

Përmes një postimi në Instastory, ai ka falënderuar mbështetësit e tij për mesazhet për vëllain dhe në të njëjtën kohë ka sulmuar mediat duke i konsideruar raportimet e rreme.

“I falënderoj krejt për mesazhet mbështetëse për Qëndrimin se nuk po muj me jau kthy krejtve. E mediave, portaleve edhe “gazetarve” duhet me ju ardh marre për krejt kto rrena, shpifje njollosje që menxi presin me i shpik për dy klikime ma shumë. Shyqyrnjerzt janë t’meçem e shohin përtej rrenave t’juja e nuk ndikohen qaq sa doni ju”, ka shkruar Buta.

