Kryetarja e grupit parlamentar të Vetëvendosjes, Mimoza Kusari i është drejtuar Edi Ramës përmes një postimi në Twitter duke i treguar vendin ku janë rrëmbyer tre efektivët e policisë së Kosovës këtë të mërkurë.

Ajo tha se kryeministri ka qenë i zënë duke mbajtur një qëndrim kundër Kosovës dhe duke e bërë fajtore në këtë situatë, ndërsa ka ironizuar qasjen e tij kur tha “presim hetimin e KFOR-IT”.

Ndoshta burimi policor i Kosovës nuk është mjaftueshëm i besueshëm për ju, prandaj prisni ‘hetimin e KFOR-it’, shkroi Kusari në Twitter.

Dear PM @ediramaal you were quite vocal in taking a position regarding what you believed it’s “Kosova’s fault”.

To clarify this is the position ⬇️ where border police were kidnapped. Maybe police source is not credible enough for you, so you wait for “KFOR investigation”. https://t.co/eihuHaMVKq pic.twitter.com/jusWJCZ4Qe

— Mimoza Kusari (@mimozakusari) June 14, 2023