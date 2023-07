Analisti Lorenc Vangjeli ka komentuar në Report TV deklaratën e sotme të Sali Berishës, ku ky i publikoi një material 25 faqe mbi ku parashtronte versionin e tij për raportin e Britanisë së Madhe për shpalljen non grata.

Në emisionin Kontrast’ me gazetarin Denis Minga, analisti Vangjeli thotë se Berisha është viktimë e karmës, pasi gjithmonë si politikan ka menduar se s’do kishte punë me drejtësinë, por sipas tij kjo do t’i kthehet në një moment tjetër.

“Kur veshi i një gazetari dëgjon jehonë zhurma, analizon copëza informacioni apo edhe zërat nga njerëzit më të informuar në Tiranë që quhet Sali Berisha natyrisht di më shumë në këtë histori, nëse verifikohet ajo që iu thash atë ditë ju do të kuptoni edhe një arsye më shumë për këtë që ndodhi me Berishën. Është viktimë e karmës sepse kur mendonte si politikan apo edhe si qenie njerëzore që s’do kishte kurrë të bënte më drejtësinë, se nuk e lejonte t’i afrohej sinorit të tij vetjak, ne fakt i kthehet dhe i kthehet në një moment tjetër. Nëse moria e të gjithë akuza që e kanë shoqëruar gjatë gjithë karrierës politike, në mos të gjitha, një pjesë e tyre do ishin vërtetuar në gjykatë në rrugë normale sot do flitej ndryshe”, tha Vangjeli.

Vangeli e krahason Sali Berishën me një ‘luan’ në politikë, duke thënë se ‘uria’ e tij e pakufishme për të qenë mbret i xhunglës i dha goditjen në politikë.