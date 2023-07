Deputetja socialiste Ermonela Felaj është vënë nën ‘shenjestërn’ e opozitës të cilët e akuzojnë se kanë pushtuar Prokurorinë e Tiranës, pasi punojnë katë të afërm të saj. E ftuar në emisionin ‘Kontrast’ në Report Tv, Ermonela Felaj tha se motra dhe kunata e saj kanë dy dekada që punojnë në sistemin e drejtësisë. Ajo tha se erdhën në Prokurorinë e Tiranës pas vakancave të hapura nga KLP, ndërsa thotë se vetë ajo nuk ka asnjë lidhje me reformën në drejtësi.

“E pavërtetë, është vetëm një me mbiemrin Felaj, bashkëshortja e vëllait tim. Motra dhe bashkëshortja e vëllait kanë punuar për dy dekada dhe për asnjë rast nuk janë promovuar dhe pse është një e drejtë kushtetues e çdo magjistrati që të promovohet brenda sistemit. S’më takon mua të flas për këtë pjesë. Sikur unë kam ndikuar për ndryshimin e ligjit dhe dhënien e mundësisë që ata të punojnë në një prokurori karriere si Tirana. Kërkesa e tyre është bërë në kushtet kur sistemi ka vakanca dhe ka kërkesë nga KLP për vakancat. Kështu ka ardhur dhe konsiderata. A ka lidhje me Ermonela felaj? Jo, Ermonela s’ka lidhje me reformën në drejtësi, skam qenë deputete, kam qenë ministre e shtetit për marrëdhëniet me parlamentin. Nuk kam qenë deputete dhe nuk e kam votuar dot reformën në drejtësi. A kam lidhje me ligjin, jo se nuk kam qenë. Ku bëhet lidhja ime me kaq ligësi me këtë gjë. Ligji është kontestuar në Kushtetuese dhe në përfundim të gjykimit”, tha Felaj.