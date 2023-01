Analisti Lorenc Vangjeli ka zënë ngushtë Monika Kryemadhin gjatë emisionit “Opinion”, ku po diskutohet per vendgrumbullimin e mbetjeve ne Sharre. Vangjeli vuri ne dukje se Tirana sot është shumë herë më e pastër, gjë që u mbështet dhe nga drejtuesi i emisionit, Blendi Fevziu. Ai tha se bashkia eshte perfituese e sherbimit, pra vetëm paguan pjesën për sasinë e plehrave që dërgon në Sharrë dhe s’ka lidhje me inceneratoret.

Vangjeli: Sharra nuk është aq keq sa dje. Nuk ka një ushtri fatkeqësh që gërmojnë. E dyta, bashkia, e cila është në shënjestër të këtij sulmi, është përfituese e këtij shërbimi. Shkon deri te peshorja, paguan për peshën, i jepet fatura dhe këtu mbaron pjesa e bashkisë. Pronarët e kompanisë janë të pafajshëm përpara ligjit. Tjetër gjë është kompania, tjetër gjë janë pronarët. Ka 2 momente nëse bllokohet kontrata. A do pastrohet Tirana? A do lëvizin kamionët? A do ketë më njerëz që do punojnë atje? Supozojmë që këtë emision është duke e parë dhe Veliaj dhe bindet me këto që thotë zonja Kryemadhi, si do ta formulonte shkresën, pashë emisionin dhe dua të ndërpres kontratën? Nuk mundet kryetari i bashkisë ta ndërpresë kontratën, sepse në fund mbetet ai fajtori i ndërprerjes së kontratës.

Kryemadhi: A është më e pastër Tirana?

Vangjeli: Po patjetër.

Fevziu: Shumë më e pastër!