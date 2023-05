Rusia po dërgon armë bërthamore në Bjellorusi. Ministri i mbrojtjes, Sergei Shoigu, firmosi një pakt me homologun nga Minsku, Viktor Khrenin, lidhur me këtë zhvillim.

Marrëveshja përshkruan procedurën për ruajtjen e armëve bërthamore ruse në një strukturë të veçantë magazinimi në territorin bjellorus. Siç vuri në dukje Shoigu, masat e zbatuara nga Rusia dhe Bjellorusia “respektojnë të gjitha detyrimet ekzistuese ligjore ndërkombëtare” dhe u miratuan në përgjigje të aktiviteteve të NATO-s në rajon. Por në fushën e betejës në Ukrainë, Moska po humbet një aset tepër të rëndësishëm.

“Po tërhiqemi nga Bakhmuti. Është ora 5:00 e datës 25 maj. Përpara 1 qershorit, shumica e njësive do të jenë zhvendosur për në kampet anësore. Po transferojmë pozicionet dhe municionet ndaj ushtrisë, po dorëzojmë gjithçka, përfshirë dhe racionet ushqimore ushtarake”, tha Yevgeny Prigozhin, themelues i Wagner.

Nga ana tjetër, Ukraina nuk fshihet më dhe e bën zyrtarisht presidentin rus, Vladimir Putin, një shënjestër për ta eliminuar. Këtë e konfirmon zëvendës shefi I shërbimeve sekrete të Kievit, Vadym Skibitsky.

“Prioriteti ynë është që të shkatërrojmë komandantin e njësisë që urdhëroi burrat e tij të sulmonin Ukrainën”, u shpreh numri dy i shërbimeve sekrete ukrainase duke kërcënuar me shkatërrimin e portit të Mariupolit, të kthyer në qendër logjistike për ushtrinë e Moskës.

Sakaq, agjencitë e inteligjencës amerikane mendojnë se pas sulmit me dronë në Kremlin tre javë më parë qëndrojnë shërbimet sekrete ukrainase. Kështu raporton New York Times, duke nënvizuar se Shtetet e Bashkuara nuk e dinë me saktësi se cila njësi e ka kryer sulmin.

Ndërkohë, Shërbimet Sekrete të Moskës, njoftuan se sobotatorët ukrainas kanë vënë në shënjestër dy centrale bërthamore të Rusisë, duke hedhur në erë një kullë transmetimi në centralin e Leniningradit.

Agjentët e Putinit thuhet se kanë arrestuar disa persona lidhur me këtë zhvillim.

/a.r