Një deputete ukrainas ka ngritur alarmin në lidhje me ushtarët rusë që përdhunojnë dhe sulmojnë seksualisht gratë gjatë pushtimit të saj, dhe tha se Ukraina “nuk do të heshtë” për krimet, shkruan The Guardian.

Në një intervistë televizive, Maria Mezentseva përmendi një rast në Brovary, një periferi lindore e Kievit, ku një grua u përdhunua në sy të fëmijës së saj.

Të mërkurën, prokurorja e përgjithshme, Iryna Venediktova, tha se sulmi ishte duke u hetuar nga autoritetet dhe Ukraina i kishte thënë Rusisë se një urdhër arresti ishte lëshuar për ushtarakun.

Duke folur në Sophy Ridge të Sky News të dielën, Mezentseva tha:

“Ka një rast që është diskutuar shumë gjerësisht kohët e fundit sepse është regjistruar dhe proceduar [nga] zyra e prokurorisë, dhe ne nuk po hyjmë në detaje, por është mjaft. një skenë e frikshme kur një civil u qëllua për vdekje në shtëpinë e tij në një qytet të vogël pranë Kievit.

“Gruaja e tij – më vjen keq, por duhet ta them – u përdhunua disa herë në sy të fëmijës së saj të mitur.”

Pas sulmit, ushtari besohet të ketë kërcënuar fëmijën.

Mezentseva, kryesuse e delegacionit të përhershëm të Ukrainës në asamblenë parlamentare të Këshillit të Evropës, tha se rastet duhet të regjistrohen, pasi “drejtësia duhet të mbizotërojë”. Përdhunimi dhe sulmet seksuale konsiderohen krime lufte dhe shkelje e ligjit ndërkombëtar humanitar.

Ajo tha se rastet po raportoheshin më pak dhe shtoi se shpresonte që Britania e Madhe të mund të kalonte ekspertizën se si të mbështesin viktimat pas krimeve.

“Ka shumë më shumë viktima sesa vetëm ky rast i cili është bërë publik nga prokurori i përgjithshëm,” tha ajo.

“Dhe sigurisht, ne presim shumë prej tyre, të cilat do të jenë publike pasi viktimat të jenë gati të flasin për këtë.

Ajo shtoi: “Ne patjetër nuk do të heshtim”.

Fjalët e saj u bënë jehonë atyre të deputetes ukrainase Lesia Vasylenko, e cila iu drejtua deputetëve të Mbretërisë së Bashkuar dhe tha se ushtarët rusë po sulmonin seksualisht dhe përdhunonin gratë.

Ajo tha:

“Ne kemi raporte për gra që janë përdhunuar në grup. Këto gra janë zakonisht ato që nuk mund të dalin jashtë. Po flasim për të moshuarit. Shumica e këtyre grave ose janë ekzekutuar pas krimit të përdhunimit ose kanë marrë jetën e tyre.”

g.kosovari